Уличный опрос ⟩ СМИ, пишущие на русском: влияют ли они на Россию?
Русские о русскоязычных СМИ в Эстонии
СМИ, пишущие на русском: влияют ли они на Россию?
– Какие русскоязычные каналы вы смотрите в Эстонии?
Евгения: Вообще телевидение не смотрю. Я смотрю только YouTube-каналы или какие-то фильмы на Netflix.
Лейли: Смотрю ЕTV + . Утром включишь, на работу собираешься, там говорят что-то. Би-би-си не смотрю, RTVI иногда, под настроение.
Владимир: Периодически смотрю. Надо же знать местные новости. Ну, и газеты. Мне приходит газета местная таллиннская, там новости по Таллинну свежие, и Radio 4 слушаю.
Катя: Rus.Postimees читаю, Delfi, бывает. Ориентируюсь на русскоязычные СМИ, которые есть в Эстонии.
Татьяна: Я смотрю, но редко. Очень расстраиваюсь, потому что ничего хорошего не передают. Посмотришь на ночь – и не спишь всю ночь.
Дмитрий: В основном Delfi или Rus.Postimees, иногда ERR.
Ирена: У меня дочь в Германии живет, и она не смотрит русские каналы. Но что-то у нее есть, была пара каналов.
Наталья: Больше не каналы смотрю, а по YouTube, ну еще новости Таллинна. Они мне подходят, там рассказывают объективно – это нормально.
Анастасия: Я их не смотрю, потому что у меня у самой есть полно моментов в жизни, которые волнуют. И все вокруг происходящее в последнее время для меня негативно.
Алексей: Я сейчас Euronews постоянно смотрю. У меня один телевизор на английском показывает, а другой на русском. И они совершенно разные программы выдают, не совмещаются. Сейчас Duo 7 смотрим, они там четыре канала пустили. А еще у насDuo 2 есть.
Светлана: Смотрю ЕTV +, канал 7 смотрю, это мне нравится. Европейские мало знаю, ну, только Euronews смотрю.
– Можем ли мы повлиять на мнение жителей России через русскоязычные каналы Европы, – Euronews, DW, наш ЕTV + – если мы будем вещать на Россию?
Луи: Это их выбор. Скажем так, если зрители есть, то, конечно, можно. Почему бы и нет?
Владимир: Мне трудно сказать, я же с ними не общаюсь. Мне кажется, вряд ли повлияет.
Евгения: Я думаю, что да. Потому что это будут не только пропагандистские каналы, которые напропалую промывают мозги, как в России. Это будет стороннее мнение, люди начнут немножко задумываться над чем-то. Я думаю, что кто-то будет даже пересматривать свое мнение или задумается о чем-то, над чем ранее не задумывался.
Светлана: Я думаю, что нет. Почему они должны изменить свое мнение? Конечно, на этот счет у каждого свое мнение, но не думаю.
Наталья: Я думаю, что да. Не принципиально, кто будет ругаться, плеваться в телевизор, извините меня за выражение, но когда мы имеем доступ к информации с одной и с другой стороны – это очень важно.
– Люди доверяют российским каналам, российским СМИ?
Ирена: Сейчас люди мало каким каналам доверяют. Все врут. Кто-то наполовину, но врут все.
Дмитрий: Иногда новости немножко преувеличены, иногда занижены, поэтому никогда нельзя знать наверняка.
Лена: Посмотрю один канал, посмотрю другой канал, посмотрю третий, и мнения сразу же расходятся. Я согласна с тем, что и здесь говорят, и там.
Артем: Проверять со всех сторон. Потому что, я думаю, с каждой стороны врут.
Лейли: И да, и нет. Иногда чувствую, что что-то тут не то, но в основном доверяю. Иначе как же жить, если людям не верить?
Юлия: Есть которые правду говорят, а есть, кто фейки. Я выбираю: смотрю, где факты, а где нет.
Арина: Иногда да, иногда нет. Потому что иногда такое чувство, что это пропаганда.
Анастасия: У нас так много разных порталов, и уже им не веришь: одни пишут одно, другие другое.
Евгения: Российское телевидение не является важным в моей жизни, но для старшего поколения оно важно.
Светлана: Я доверяю. Почему нет? У меня родственники в России живут, всё нормально.
Иван: Не очень. Из-за войны и всякой пропаганды.
Татьяна: Ну, как доверяем. Просто было интересно смотреть. Какая-то фантазия показывалась.
Катя: Наверное, доверяю, но бывают сомнения по некоторым статьям.