Уличный опрос ⟩ СМИ, пишущие на русском: влияют ли они на Россию?

Светлана: Смотрю ЕTV +, канал 7 смотрю, это мне нравится. Европейские мало знаю, ну, только Euronews смотрю.

– Можем ли мы повлиять на мнение жителей России через русскоязычные каналы Европы, – Euronews, DW, наш ЕTV + – если мы будем вещать на Россию?

Луи: Это их выбор. Скажем так, если зрители есть, то, конечно, можно. Почему бы и нет?

Владимир: Мне трудно сказать, я же с ними не общаюсь. Мне кажется, вряд ли повлияет.

Евгения: Я думаю, что да. Потому что это будут не только пропагандистские каналы, которые напропалую промывают мозги, как в России. Это будет стороннее мнение, люди начнут немножко задумываться над чем-то. Я думаю, что кто-то будет даже пересматривать свое мнение или задумается о чем-то, над чем ранее не задумывался.

Светлана: Я думаю, что нет. Почему они должны изменить свое мнение? Конечно, на этот счет у каждого свое мнение, но не думаю.

Наталья: Я думаю, что да. Не принципиально, кто будет ругаться, плеваться в телевизор, извините меня за выражение, но когда мы имеем доступ к информации с одной и с другой стороны – это очень важно.

– Люди доверяют российским каналам, российским СМИ?

Ирена: Сейчас люди мало каким каналам доверяют. Все врут. Кто-то наполовину, но врут все.