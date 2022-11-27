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Станислав Белковский ⟩ «Путин там – главная скрепа. Вынешь, все обрушится»

Стоит ли ждать военного переворота в РФ
Иван Скрябин
, журналист
«Путин там – главная скрепа. Вынешь, все обрушится»
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Шойгу и Путин знакомятся с тем, что убивает издалека (на заднем плане глава «Ростеха» Чемезов), Москва 2018
Шойгу и Путин знакомятся с тем, что убивает издалека (на заднем плане глава «Ростеха» Чемезов), Москва 2018 Фото: SCANPIX

Силовики РФ готовятся к перевороту в Москве. Федеральная Служба Охраны (спецслужба, обеспечивающая безопасность российской власти - прим.ред.) с октября тренируется работать в режиме «военного времени». Личный состав готовят к «массированной идеологической атаке», при которой противник использует СМИ, соцсети, религиозные организации и даже гипноз, сообщили источники издания The Insider. Rus.Postimees спросил многоопытного специалиста по современной русской политике Станислава Белковского, насколько опасны для Кремля частные армии Пригожина и Кадырова и ускоряет ли поражение в войне смещение Путина.

Политолог объясняет, почему надежды на государственный переворот в РФ несостоятельны, несмотря на рост недовольства Путиным в регулярной армии и рост влияния частных армий из наемников, заключенных и бывших боевиков с Северного Кавказа.

Читайте материал «Заговор против Путина: совершить нельзя отменить» в свежем номере бумажного еженедельника от команды Rus.Postimees, который вышел из печати 24 ноября.

Российский политолог Станислав Белковский рассказал Rus.Postimees о перспективах военного переворота в РФ на фоне войны Путина с Украиной.
Российский политолог Станислав Белковский рассказал Rus.Postimees о перспективах военного переворота в РФ на фоне войны Путина с Украиной. Фото: личный архив Станислава Белковского
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