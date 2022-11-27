Станислав Белковский ⟩ «Путин там – главная скрепа. Вынешь, все обрушится»

Шойгу и Путин знакомятся с тем, что убивает издалека (на заднем плане глава «Ростеха» Чемезов), Москва 2018

Силовики РФ готовятся к перевороту в Москве. Федеральная Служба Охраны (спецслужба, обеспечивающая безопасность российской власти - прим.ред.) с октября тренируется работать в режиме «военного времени». Личный состав готовят к «массированной идеологической атаке», при которой противник использует СМИ, соцсети, религиозные организации и даже гипноз, сообщили источники издания The Insider. Rus.Postimees спросил многоопытного специалиста по современной русской политике Станислава Белковского, насколько опасны для Кремля частные армии Пригожина и Кадырова и ускоряет ли поражение в войне смещение Путина.