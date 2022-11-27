Силовики РФ готовятся к перевороту в Москве. Федеральная Служба Охраны (спецслужба, обеспечивающая безопасность российской власти - прим.ред.) с октября тренируется работать в режиме «военного времени». Личный состав готовят к «массированной идеологической атаке», при которой противник использует СМИ, соцсети, религиозные организации и даже гипноз, сообщили источники издания The Insider. Rus.Postimees спросил многоопытного специалиста по современной русской политике Станислава Белковского, насколько опасны для Кремля частные армии Пригожина и Кадырова и ускоряет ли поражение в войне смещение Путина.
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Станислав Белковский ⟩ «Путин там – главная скрепа. Вынешь, все обрушится»
Стоит ли ждать военного переворота в РФ
«Путин там – главная скрепа. Вынешь, все обрушится»
Политолог объясняет, почему надежды на государственный переворот в РФ несостоятельны, несмотря на рост недовольства Путиным в регулярной армии и рост влияния частных армий из наемников, заключенных и бывших боевиков с Северного Кавказа.
Читайте материал «Заговор против Путина: совершить нельзя отменить» в свежем номере бумажного еженедельника от команды Rus.Postimees, который вышел из печати 24 ноября.
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