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Трогательно до слез: собака, потерявшаяся после ДТП и неделю блуждавшая по лесу, вернулась домой

Айвар Ояперв
, журналист
Трогательно до слез: собака, потерявшаяся после ДТП и неделю блуждавшая по лесу, вернулась домой
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Собака Аксель.
Собака Аксель. Фото: Erakogu

Пес Аксель снова дома! Если бы он мог говорить, он мог бы многое рассказать: ДТП вечером 31 октября в Лясна, беготня по лесу в состоянии шока, поиски дома и семьи, окончание приключений в Сагади. В прошлый четверг отважная овчарка вернулась к своей семье.

Вечер 31 октября не удался для Тани и ее семьи. Ее фургон с прицепом попал в ДТП под Лясна: водитель военного грузовика неосмотрительно выехал на главную дорогу, а машина семьи из Кохтла-Ярве скатилась в кювет, где перевернулась.

​Таня и ее сын получили в аварии легкие травмы – скорая помощь была вызвана, но доставлять их в больницу не понадобилось. Но они вдвоем были лишь частью семьи: кроме них в машине находились пес Аксель и кошка Мелки. Оба в страхе убежали в лес. «Сын все-таки увидел собаку, попытался побежать за ней, но не смог ее поймать», – рассказала Таня.

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