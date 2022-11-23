Трогательно до слез: собака, потерявшаяся после ДТП и неделю блуждавшая по лесу, вернулась домой

Вечер 31 октября не удался для Тани и ее семьи. Ее фургон с прицепом попал в ДТП под Лясна: водитель военного грузовика неосмотрительно выехал на главную дорогу, а машина семьи из Кохтла-Ярве скатилась в кювет, где перевернулась.

​Таня и ее сын получили в аварии легкие травмы – скорая помощь была вызвана, но доставлять их в больницу не понадобилось. Но они вдвоем были лишь частью семьи: кроме них в машине находились пес Аксель и кошка Мелки. Оба в страхе убежали в лес. «Сын все-таки увидел собаку, попытался побежать за ней, но не смог ее поймать», – рассказала Таня.