Пес Аксель снова дома! Если бы он мог говорить, он мог бы многое рассказать: ДТП вечером 31 октября в Лясна, беготня по лесу в состоянии шока, поиски дома и семьи, окончание приключений в Сагади. В прошлый четверг отважная овчарка вернулась к своей семье.
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Трогательно до слез: собака, потерявшаяся после ДТП и неделю блуждавшая по лесу, вернулась домой
Трогательно до слез: собака, потерявшаяся после ДТП и неделю блуждавшая по лесу, вернулась домой
Вечер 31 октября не удался для Тани и ее семьи. Ее фургон с прицепом попал в ДТП под Лясна: водитель военного грузовика неосмотрительно выехал на главную дорогу, а машина семьи из Кохтла-Ярве скатилась в кювет, где перевернулась.
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