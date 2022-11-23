В список скандинавского ресторанного путеводителя White Guide вошли 150 эстонских кафе и ресторанов, восемь из которых находятся в Пярнуском уезде. Некоторые заведения уже пользовались популярностью у местных жителей и туристов, однако то, что в список попало деревенское кафе Lindi küla – стало большим сюрпризом.
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Деревенское кафе вошло в число лучших заведений общепита Эстонии
Деревенское кафе вошло в число лучших заведений общепита Эстонии
White Guide оценивает блюда, напитки, обслуживание, атмосферу и особенности заведения. Однако наибольшее влияние на конечный результат оказывает еда.
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