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Деревенское кафе вошло в число лучших заведений общепита Эстонии

Кати Саагим
Деревенское кафе вошло в число лучших заведений общепита Эстонии
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Хозяйка кафе Vana Kooli в деревне Линди Аннели Коппель.
Хозяйка кафе Vana Kooli в деревне Линди Аннели Коппель. Фото: Urmas Luik/Pärnu Postimees

В список скандинавского ресторанного путеводителя White Guide вошли 150 эстонских кафе и ресторанов, восемь из которых находятся в Пярнуском уезде. Некоторые заведения уже пользовались популярностью у местных жителей и туристов, однако то, что в список попало деревенское кафе Lindi küla – стало большим сюрпризом.

White Guide оценивает блюда, напитки, обслуживание, атмосферу и особенности заведения. Однако наибольшее влияние на конечный результат оказывает еда.

Среди пярнуских кафе и ресторанов, признанных лучшими, оценку «высокий уровень» получили рестораны Raimond (73 балла), Pastoraat (68 баллов) и Mon Ami (67 баллов). Очень хорошо были оценены Villa Ammende (65 баллов), Supelsaksad (61 балл) и Villa Wesset (60 баллов). Новичками в списке стали кафе Vana Kooli и Kastrul, они оба достигли «рекомендованного» уровня.

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