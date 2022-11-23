Россия вновь обстреливает Украину: три области и Молдова без света

Глава местной областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил слова мэра и сообщил, что в Киевской области в результате обстрела есть попадания по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры. «Есть угроза повторных обстрелов», – отметил он.

Сообщается, что в регионе действует зенитная артиллерия.

В среду во всех регионах страны была объявлена ​​воздушная тревога, и официальные лица сообщили, что Россия выпустила ракеты с юга и востока.

Погибшие

Три человека погибли и шестеро ранены в результате обстрела двухэтажного здания в Киеве, сообщает военная администрация города.

Гражданская инфраструктура

Украинские СМИ сообщают, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев и подконтрольное Киеву Запорожье частично остались без света. Львов полностью обесточен, сообщает мэр Андрей Садовой, а в Киеве отключили воду.

Затронуло и соседнюю Молдову: Кишинев и ряд районов Молдовы остались без электроэнергии. Об этом сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну. Такое уже случалось после российских обстрелов Украины: автоматически отключалась одна из линий передачи, по которой электроэнергия поступала в Молдову.

Телеканал «ТСВ Приднестровье» со ссылкой на «Днестрэнерго» и местное МВД сообщает, что в Приднестровье огромная системная авария, света нет нигде, все погасло.

Президент Молдовы Майя Санду раскритиковала российское руководство за проблемы с электричеством в Молдове.

Государство – спонсор терроризма

«Россия празднует свое признание террористическим государством новым ракетным террором против столицы Украины и других городов. Для тех, кто еще сомневался, должно быть понятно: Россия должна быть признана террористическим государством во всем мире, а Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО», – написал Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

Обстрел действительно начался практически сразу после того, как Европейский парламент принял резолюцию, признающую РФ государством-спонсором терроризма. Юридических последствий у этого решения для Москвы пока нет.