В отличие от матча Хорватия – Марокко, матч Германия – Япония с первых минут превратился в отчаянную битву. Уже на восьмой минуте Маэда забивает гол в ворота Германии, но офсайд, и гол не засчитывают.
Динамика и напор: Япония разделала Германию
Этот матч сопровождали очень высокие скорости и сумасшедшая активность немцев в первом тайме, которые раз за разом атаковали ворота соперников. Даже по статистике 75% времени в первом тайме мячом владела именно Германия.
На 25-й минуте Германия чуть было не получила право на пенальти, но после персмотра эпизода штрафной был отменен. На 28-й минуте начинаются мощнейшие атаки ворот японской сборной, яростная защита соперника, которая на 33-й минуте все-таки завершилась назначением пенальти.
Гюндоган прекрасно справляется, и Германия получает свой первый гол.
А в самом конце первого тайма в ворота японской сборной залетает еще один мяч, но – положение вне игры, и мяч отменен.
Второй тайм также пролетает на отличной скорости, что примечательно – рефери не назначает ни одной желтой карточки. Немцы прессовали японцев, но ситуация кардинально изменилась.
На 73-й минуте Сакаи предпринимает почти удачную попытку забить, которую отбивает вратарь немецкой сборной. Но на 75-й минуте Рицу Доан осуществляет задуманное и сравнивает счет: 1:1.
83-я минута этого матча преподнесла очередной сюрприз – японцы закатили Германии еще один гол.
В добавочное время (7 минут) немцы атакуют, но японцы успешно держат оборону. Очень крутой матч!
Финал. 2:1 в пользу Японии.