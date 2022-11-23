Динамика и напор: Япония разделала Германию

Этот матч сопровождали очень высокие скорости и сумасшедшая активность немцев в первом тайме, которые раз за разом атаковали ворота соперников. Даже по статистике 75% времени в первом тайме мячом владела именно Германия.

На 25-й минуте Германия чуть было не получила право на пенальти, но после персмотра эпизода штрафной был отменен. На 28-й минуте начинаются мощнейшие атаки ворот японской сборной, яростная защита соперника, которая на 33-й минуте все-таки завершилась назначением пенальти.

Гюндоган прекрасно справляется, и Германия получает свой первый гол.

А в самом конце первого тайма в ворота японской сборной залетает еще один мяч, но – положение вне игры, и мяч отменен.

Второй тайм также пролетает на отличной скорости, что примечательно – рефери не назначает ни одной желтой карточки. Немцы прессовали японцев, но ситуация кардинально изменилась.

На 73-й минуте Сакаи предпринимает почти удачную попытку забить, которую отбивает вратарь немецкой сборной. Но на 75-й минуте Рицу Доан осуществляет задуманное и сравнивает счет: 1:1.

83-я минута этого матча преподнесла очередной сюрприз – японцы закатили Германии еще один гол.

В добавочное время (7 минут) немцы атакуют, но японцы успешно держат оборону. Очень крутой матч!