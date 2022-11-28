Федеральная служба охраны, спецслужба обеспечивающая безопасность российской власти, уже месяц тренируется работать в режиме «военного времени». Сотрудников готовят к «массированной идеологической атаке», при которой противник использует СМИ, соцсети, религиозные организации и даже гипноз. Об этом сообщили источники издания The Insider.
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Интервью ⟩ Российский политолог Аббас Галямов: спецслужбы РФ готовятся защищать Кремль
«Переворот в России теоретически возможен»
Российский политолог Аббас Галямов: спецслужбы РФ готовятся защищать Кремль
Независимый российский политолог Аббас Галямов рассказал Rus.Postimees насколько оправданы ожидания нового путча в РФ на фоне роста недовольства Путиным в российской регулярной армии и одновременного усиления влияния так называемых «частных армий» на службы Кремля, которые состоят из наемников и бывших чеченских боевиков.
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