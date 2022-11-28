Интервью ⟩ Российский политолог Аббас Галямов: спецслужбы РФ готовятся защищать Кремль

Снайпер армии РФ видит в прицел и противника и своих генералов.

Федеральная служба охраны, спецслужба обеспечивающая безопасность российской власти, уже месяц тренируется работать в режиме «военного времени». Сотрудников готовят к «массированной идеологической атаке», при которой противник использует СМИ, соцсети, религиозные организации и даже гипноз. Об этом сообщили источники издания The Insider.