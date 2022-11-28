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Интервью ⟩ Российский политолог Аббас Галямов: спецслужбы РФ готовятся защищать Кремль

«Переворот в России теоретически возможен»
Иван Скрябин
, журналист
Российский политолог Аббас Галямов: спецслужбы РФ готовятся защищать Кремль
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Снайпер армии РФ видит в прицел и противника и своих генералов.
Снайпер армии РФ видит в прицел и противника и своих генералов. Фото: REUTERS Sergey Pivovarov

Федеральная служба охраны, спецслужба обеспечивающая безопасность российской власти, уже месяц тренируется работать в режиме «военного времени». Сотрудников готовят к «массированной идеологической атаке», при которой противник использует СМИ, соцсети, религиозные организации и даже гипноз. Об этом сообщили источники издания The Insider.

Независимый российский политолог Аббас Галямов рассказал Rus.Postimees насколько оправданы ожидания нового путча в РФ на фоне роста недовольства Путиным в российской регулярной армии и одновременного усиления влияния так называемых «частных армий» на службы Кремля, которые состоят из наемников и бывших чеченских боевиков.

Читайте материал «Заговор против Путина: совершить нельзя отменить» в свежем номере бумажного еженедельника от команды Rus.Postimees, который вышел из печати 24 ноября.

Свой взгляд на ситуацию Rus.Postimees рассказал и политолог Станислав Белковский.

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