Полиция ищет пропавшую 59-летнюю женщину: ее жизнь может быть в опасности

Сегодня, 23 ноября, в полицию поступило сообщение, что 59-летняя Мари не вернулась по своему месту жительства в Пярну. По имеющейся информации, последний раз ее видели 17 ноября, когда она выходила из Пярнуской больницы.

Полиция побеседовала с членами семьи Мари и проверила возможные места в Пярну и Аудру, куда она могла пойти, но, к сожалению, ее не нашли. У Мари нет мобильного телефона и ее жизни и здоровью может угрожать опасность.

Рост Мари около 160 см, у нее каштановые волосы до плеч и серые глаза. Когда она вышла из больницы, она была одета в удлиненную бордовую куртку с капюшоном, темные брюки и черные кроссовки с белой каймой.