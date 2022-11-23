Мясо и рыба преподнесли сюрприз при сравнении цен в корзине Postimees

Postimees добавил в свою традиционную корзину для покупок еще и красную рыбу и свинину, которых не было в предыдущих продуктовых корзинах. Картина с этими продуктами получилась совершенно иной, чем это было в случае с устоявшемся ассортиментом, на который Prisma в основном предлагала самую низкую цену.

Оказалось, что самую дорогую красную рыбу можно найти как раз в Призме. Разница с конкурентами измеряется не в центах или нескольких процентах, а в нескольких евро. Цена килограмма красной рыбы в Prisma на два евро дороже, чем в Selver, на три евро дороже, чем в Rimi, и на четыре евро дороже, чем в Barbora.

И в сравнении цен за килограмм свинины предложение от Prisma также оказалась на несколько евро хуже, чем у Rimi с ее самым дешевым предложением. Если в Rimi килограмм свиных отбивных без костей можно купить за 4,49 евро, то в Prisma придется заплатить 7,99 евро, или на 3,5 евро больше.

В этот раз самыми дешевыми оказались молочные и мясные продукты Rimi. Продукты с длительным сроком хранения и хлебобулочные изделия задирают цену на продуктовую корзину Rimi.

Prisma оказалась самой доступной в категории овощей и фруктов, а также товаров с длительным сроком хранения.

В целом, несмотря на дорогую рыбу и мясо, корзина Prisma по-прежнему была самой доступной, лучше, чем у ближайшего конкурента – Barbora – на 2,39 евро. В первой Postimees пришлось заплатить за продуктовую корзину на этот раз 77,50 евро, а во втором магазине – 79,89 евро. Корзины Rimi и Selver стоили 81,57 и 88,63 евро соответственно. Разница между самым дешевым и самым дорогим магазином составляет 11,13 евро.