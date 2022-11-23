Директору школы, которого уволили за попытку защитить учеников, предлагают баллотироваться в Рийгикогу

«Яника Гедвиль упорно защищала учеников от домогавшегося до них учителя, она слушала родителей и серьезно относилась к критической ситуации, даже когда ее работодатель решил замолчать проблему», – сказал председатель «Ээсти 200» Лаури Хуссар.

По его словам, эстонскому парламенту нужны депутаты, убежденные в том, что ради правильных целей нужно бороться с безразличием системы. «С людьми, которые делают все от себя зависящее, все возможно», – сказал Хуссар.