Партия «Ээсти 200» предлагает Янике Гедвиль, которая защитила учеников от домогательств и в результате чего потеряла работу в качестве директора Тюриской основной школы, баллотироваться в Рийгикогу по их списку.
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Директору школы, которого уволили за попытку защитить учеников, предлагают баллотироваться в Рийгикогу
Директору школы, которого уволили за попытку защитить учеников, предлагают баллотироваться в Рийгикогу
«Яника Гедвиль упорно защищала учеников от домогавшегося до них учителя, она слушала родителей и серьезно относилась к критической ситуации, даже когда ее работодатель решил замолчать проблему», – сказал председатель «Ээсти 200» Лаури Хуссар.