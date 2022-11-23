При нарушении электроснабжения жители квартирных домов пострадают больше остальных

​Руководитель Пярнуского уездного спасательного региона Западного спасательного центра Департамента спасения Рене Таммет, инструктор Naiskodukaitse уезда Пярнумаа Сирет Таммекянд и руководитель группы эвакуации Паула Пернер объяснили, как квартирные товарищества могут подготовиться к чрезвычайной ситуации и когда нужно эвакуировать жильцов. Пара десятков слушателей в актовом зале Пярнуской Майской школы свидетельствовали о слабом интересе к теме, которая, особенно в контексте войны в Украине, потребовала бы аудитории в несколько раз большей