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При нарушении электроснабжения жители квартирных домов пострадают больше остальных

Сильвия Палуоя
, независимый журналист
При нарушении электроснабжения жители квартирных домов пострадают больше остальных
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Руководитель Пярнуского уездного спасательного региона Западного спасательного центра Департамента спасения Рене Таммет.
Руководитель Пярнуского уездного спасательного региона Западного спасательного центра Департамента спасения Рене Таммет. Фото: Liina Toome

​Руководитель Пярнуского уездного спасательного региона Западного спасательного центра Департамента спасения Рене Таммет, инструктор Naiskodukaitse уезда Пярнумаа Сирет Таммекянд и руководитель группы эвакуации Паула Пернер объяснили, как квартирные товарищества могут подготовиться к чрезвычайной ситуации и когда нужно эвакуировать жильцов. Пара десятков слушателей в актовом зале Пярнуской Майской школы свидетельствовали о слабом интересе к теме, которая, особенно в контексте войны в Украине, потребовала бы аудитории в несколько раз большей

Таммет, которая привела примеры из реальной жизни, также вспомнила в качестве примера январский шторм 2005 года, после которого власти и компании были оснащены генераторами и другим оборудованием, чтобы справиться с кризисом.

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