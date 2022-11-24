Как не стать жертвой шпиона? Особенности «рыбалки» в российской разведке

«Ты никогда не знаешь, как это потом будет выглядеть. Человек, который с вами беседует, вполне может записывать эти самые разговоры. – пояснил Анвельт. – Потом этого дипломата могут задержать и выслать из страны, иногда при этом в руки КАПО попадают и носители информации. Вероятно, записи ваших разговоров всплывут, так что, если вы сразу сообщили о контакте, это самый разумный подход».

Но не слишком ли серьезно будет так относиться к простому трепу за пивом, как это случилось с Андреем? Например, наш источник решил, что беспокоить полицию не с чем, но этот эпизод все равно его тревожил. Он не мог выбросить его из головы и выбрал в конце концов пойти к журналисту.

«Нет, в этом вопросе лучше переоценить опасность, чем недооценить, – пояснил бывший руководитель криминальной полиции. – В том-то и дело, что за дипломатической работой иногда скрывается самая простая деятельность спецслужбы. Она называется специальным термином «рыбалка»: разведчик пытается копнуть здесь, пытается там. Это определенно еще не вербовка, но может превратиться в вербовку, когда человек уже сказал что-то лишнее». По словам Анвельта, человека после того, как он проболтался, начинают запугивать и додавливать: «Слушай, ты же уже сказал мне вот это, мы уже все в деле».

«В моем случае того атташе, что ко мне ходил, очень быстро отправили обратно, потому что было видно, что работа дипломата не соответствует международным нормам для дипломатической службы. Когда атташе по культуре спрашивает о военных закупках, то это явный прокол – хоть святых выноси!» – рассказывает Анвельт.