Галерея ⟩ Подозреваемые в криптомошенничестве владеют огромным количеством недвижимости в Эстонии

США требуют от Эстонии наложить арест на активы криптобизнесменов Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, которые подозреваются в мошенничестве и отмывании денег на сумму в 575 миллионов долларов. В следственном документе также представлен внушительный список объектов недвижимости в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа.