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Галерея ⟩ Подозреваемые в криптомошенничестве владеют огромным количеством недвижимости в Эстонии

Андрес Эйнманн
Подозреваемые в криптомошенничестве владеют огромным количеством недвижимости в Эстонии
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Фото: Taavi Sepp

США требуют от Эстонии наложить арест на активы криптобизнесменов Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, которые подозреваются в мошенничестве и отмывании денег на сумму в 575 миллионов долларов. В следственном документе также представлен внушительный список объектов недвижимости в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

В документе Министерства юстиции США, Потапенко и Турыгин указаны владельцами недвижимости по 28 адресам. В документе также упоминаются шесть автомобилей класса люкс, два банковских счета в банке LHV и 15 устройств для майнинга криптовалюты, расположенных в Ида-Вирумаа.

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