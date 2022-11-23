«Новости в 7» за 23 ноября: полигон лишит жилья 21 семью, что будет с зарплатами педагогов детских садов и где искать персонал для уездных больниц

Сегодня в выпуске:

- Расширение полигона Сил обороны в Южной Эстонии оставит без домов 21 семью. Как государство планирует компенсировать жителям принудительно забираемые земли?

- Обзор местных событий: соединяющий Эстонию и Финляндию электрокабель вышел из строя, процедуру медицинского контроля призывников планируется изменить и государство просит помощи в тестировании системы СМС-уведомлений

- С нового года зарплаты школьных учителей значительно возрастут. По закону, повышение окладов должно произойти и в детских садах. Смогту ли ли местные самоуправления справиться с этой задачей?

- Центральная больница в Ида-Вирумаа уже годами испытывает нехватку персонала. Как решить эту проблему в нынешней непростой ситуации и почему врачи из Таллинна и Тарту не спешат помогать коллегам из уездов - в репортаже нашего корреспондента в регионе.

- С миру по нитке: о стрельбе в США, теракте в Иерусалиме, шарфе Виктора Орбана и гигантской золотой рыбке.

- В Нью-Йорке начал работу рождественский рынок, который называют лучшим в мире. Что там можно купить и чем заокеанские праздничные ярмарки отличаются от европейских?