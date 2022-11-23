Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 23 ноября: полигон лишит жилья 21 семью, что будет с зарплатами педагогов детских садов и где искать персонал для уездных больниц
Сегодня в выпуске:
- Расширение полигона Сил обороны в Южной Эстонии оставит без домов 21 семью. Как государство планирует компенсировать жителям принудительно забираемые земли?
- Обзор местных событий: соединяющий Эстонию и Финляндию электрокабель вышел из строя, процедуру медицинского контроля призывников планируется изменить и государство просит помощи в тестировании системы СМС-уведомлений
- С нового года зарплаты школьных учителей значительно возрастут. По закону, повышение окладов должно произойти и в детских садах. Смогту ли ли местные самоуправления справиться с этой задачей?
- Центральная больница в Ида-Вирумаа уже годами испытывает нехватку персонала. Как решить эту проблему в нынешней непростой ситуации и почему врачи из Таллинна и Тарту не спешат помогать коллегам из уездов - в репортаже нашего корреспондента в регионе.
- С миру по нитке: о стрельбе в США, теракте в Иерусалиме, шарфе Виктора Орбана и гигантской золотой рыбке.
- В Нью-Йорке начал работу рождественский рынок, который называют лучшим в мире. Что там можно купить и чем заокеанские праздничные ярмарки отличаются от европейских?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 23 ноября.