Информационная компания Clarivate Analytics опубликовала обзор самых цитируемых ученых мира за 2022 год. В список из 6938 влиятельных исследователей попали четыре эстонских ученых.
Четверо эстонских ученых вошли в число самых влиятельных в мире
В рейтинг Clarivate Analytics вошли Мохаммад Бахрам, доцент кафедры молекулярной экологии, и Лехо Тедерсоо, профессор кафедры микоризных исследований. Оба работают в Институте экологии и наук о Земле в Тартуском университете.
Из Эстонии в список также вошли Юло Нийнеметс, профессор кафедры селекции и биологии растений Эстонского университета наук о жизни, и Линда Холлебек, профессор маркетинга Таллиннского технического университета.
«Цитируемость научной статьи является важным показателем международного влияния работы исследователя. Чем больше статья была процитирована другими исследователями, тем больше влияние исследования на продвижение новых знаний», – объясняет Калмер Лаук, аналитик по исследованиям и развитию из Тартуского университета.
В этом году в обзор Clarivate Analytics, основанный на одной из крупнейших в мире научных баз данных Web of Science, вошли 6938 самых влиятельных исследователей за последние одиннадцать лет (2011-2021). Обзор основан на данных Web of Science's Essential Science Indicator (ESI), аналитического инструмента, который объединяет процент наиболее цитируемых публикаций в мире.
В ESI публикации исследователей распределены по 21 области. Однако не все статьи, попавшие в топ цитируемых публикаций, были проанализированы для обзора. «В исследование были включены только авторы из не более чем 30 учреждений. Цель этого ограничения - избежать ситуации, когда совместные публикации многонациональных групп (например, CERN), в которых могут быть сотни авторов, нарушат общую картину», – объясняет Лаук.
Данные ESI были проверены для подготовки обзора. На основе преверенных данных для каждой области был установлен порог, чтобы определить, сколько исследователей из этой области попадут в список, а исследователи, попавшие в список, оценивались по количеству их наиболее цитируемых публикаций.
По сравнению с прошлым годом в программу включено меньше исследователей из Тартуского университета. По словам Лаука, причины этого, вероятно, статистические и трудно поддаются оценке. «Например, может оказаться, что удачный год для исследователей с точки зрения цитирования остался за рамками анализа, и новые публикации не смогли набрать достаточное количество цитирований, или что по какой-то причине отраслевые пороги поднялись, и преодолеть их стало сложнее. Колебания в таких обзорах и показателях - вполне обычное явление. Кроме того, всегда существует вероятность того, что публикации наших исследователей просто больше не достигнут такого высокого уровня влияния», – сказал Лаук.