Четверо эстонских ученых вошли в число самых влиятельных в мире

В рейтинг Clarivate Analytics вошли Мохаммад Бахрам, доцент кафедры молекулярной экологии, и Лехо Тедерсоо, профессор кафедры микоризных исследований. Оба работают в Институте экологии и наук о Земле в Тартуском университете.

Из Эстонии в список также вошли Юло Нийнеметс, профессор кафедры селекции и биологии растений Эстонского университета наук о жизни, и Линда Холлебек, профессор маркетинга Таллиннского технического университета.

«Цитируемость научной статьи является важным показателем международного влияния работы исследователя. Чем больше статья была процитирована другими исследователями, тем больше влияние исследования на продвижение новых знаний», – объясняет Калмер Лаук, аналитик по исследованиям и развитию из Тартуского университета.

В этом году в обзор Clarivate Analytics, основанный на одной из крупнейших в мире научных баз данных Web of Science, вошли 6938 самых влиятельных исследователей за последние одиннадцать лет (2011-2021). Обзор основан на данных Web of Science's Essential Science Indicator (ESI), аналитического инструмента, который объединяет процент наиболее цитируемых публикаций в мире.

В ESI публикации исследователей распределены по 21 области. Однако не все статьи, попавшие в топ цитируемых публикаций, были проанализированы для обзора. «В исследование были включены только авторы из не более чем 30 учреждений. Цель этого ограничения - избежать ситуации, когда совместные публикации многонациональных групп (например, CERN), в которых могут быть сотни авторов, нарушат общую картину», – объясняет Лаук.

Данные ESI были проверены для подготовки обзора. На основе преверенных данных для каждой области был установлен порог, чтобы определить, сколько исследователей из этой области попадут в список, а исследователи, попавшие в список, оценивались по количеству их наиболее цитируемых публикаций.