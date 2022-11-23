В государственном бюджете на 2023 год запланированы 4 миллиона евро на региональные инвестиции, или так называемые крышевые деньги, из которых, согласно предложениям членов Рийгикогу, в наступающем году самые большие суммы пойдут церквям, хотя среди получателей крупных субсидий будут также спортивные, малые инфраструктурные проекты местных самоуправлений и пособия на культуру. Об этом в среду пишет BNS со ссылкой на информацию от фракций парламента.
Крупнейшие «крышевые» будут направлены церквям
Пособия делятся поровну между депутатами, поэтому каждый член Рийгикогу может распределять 39 600 евро по своему усмотрению, но размер одного пособия не может быть меньше 5 000 евро.
Крупнейшие гранты в размере 39 000 евро распределяет Партия реформ на санитарный ремонт зданий некоммерческой организации Miikaeli Ühendus, на поддержку строительства детских и молодежных игровых площадок фонду Eesti Terviserajad, а также на расширение передвижной выставки Валгаского военного музея.
Партия реформ также направит операционный грант в размере 30 000 евро Таллиннскому фонду Тоомкооли и Союзу родителей Эстонии. По предложению партии резервная добровольная спасательная группа получит 30 000 евро на покупку прицепа с оборудованием для работы в условиях кризисов, а самоуправление Ряпина получит 30 000 евро на мемориальный камень в память лесных братьев в волости Ряпина.
Центристская партия хочет выделить 35 000 евро на ремонт помещений Коллегии Святого Микаэля, 30 000 евро на ремонтные работы приходу Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (EELK) в Пыльтсамаа и столько же на ремонтные работы в храме Богоявления Эстонской апостольско-православной церкви в Пярну.
Центристская партия хочет направить 25 000 евро в качестве операционных и инвестиционных грантов Охотничьему обществу Кыо, Эстонскому союзу арендаторов и Йыхвискому Богоявленскому приходу. Политическая партия выделяет 24 000 евро в поддержку Таллиннскому волейбольному клубу и 23 000 евро футбольному клубу FC Alliance.
Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) предложила выделить 30 000 евро на оперативную поддержку общественной организации Ikkagi Inimesed, которая занимается вопросом вреда здоровью, вызванного вакциной против коронавируса, а также развлекательному центру Viikingite küla.
Политическая партия хочет выделить 26 000 евро из госбюджета некоммерческому объединению Magna Memoria для сбора и публикации воспоминаний, 25 000 евро в качестве инвестиционной поддержки для улучшения условий жизни в школе Каарли Таллиннского прихода Эстонской Евангелической лютеранской церкви, а также на восстановление крыши церкви в Мынисте- Ритсику. По предложению EKRE, 25 000 евро поддержки также пойдут в фонд Hiite Maja и Эстонскому онкологическому обществу на приобретение мобильного компьютерного томографа.
Крупнейший грант от партии «Отечества» в размере 20 000 евро планируется выделить спортивному клубу «Аэропарк» для проведения тренировок для детей, молодежи и взрослых и организации различных соревнований. Политическая партия выделяет из бюджета 12 000 евро сельскому обществу Сиймусти и столько же управе края Кохила на ремонт баптистской церкви Кохила, на капитальный ремонт приходского зала в Хагери, а также на покупку учебных материалов для общественной школы поместья Кохила. 10 000 евро на исследования получит НКО Baltic Center for Russian Studies, столько же получит легкоатлетический клуб «Калев-Силламяэ».
Самый крупный грант от Социал-демократической партии, также 20 000 евро, получит самоуправление Рыуге на строительство водопровода и канализации на улицах Тервис и Харидузе в волости Рыуге. Выруская волость получит 11 000 евро на инвестиции в культурные учреждения, приход Маарья лютеранской церкви в Нарве получит поддержку в 10 000 евро.
Соцдемы также хочет выделить 10 000 евро волостной управе Камбья на благоустройство футбольного поля в усадьбе Юленурме, обществу поселка Вайда на приобретение скамеек и звуковой аппаратуры в поселке Вайда, Пылваской спортивной школе на ремонт спортзала, Обществу Пельгулинна за выпуск местной газеты, организацию дней микрорайона и знакомство с местной историей, Таллиннскому городскому музею «Музей Каламая» за организацию выставки, знакомящей с историей района Каламая, за деятельность, объединяющую общину, НКО выпускников школы Каллавере на составление эскиза пристройки к школьному зданию, спортивному клубу Audentes на приобретение тренировочного оборудования и фонду Аугуста Рея на ведение просветительской деятельности.