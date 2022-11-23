Крупнейшие «крышевые» будут направлены церквям

Политическая партия хочет выделить 26 000 евро из госбюджета некоммерческому объединению Magna Memoria для сбора и публикации воспоминаний, 25 000 евро в качестве инвестиционной поддержки для улучшения условий жизни в школе Каарли Таллиннского прихода Эстонской Евангелической лютеранской церкви, а также на восстановление крыши церкви в Мынисте- Ритсику. По предложению EKRE, 25 000 евро поддержки также пойдут в фонд Hiite Maja и Эстонскому онкологическому обществу на приобретение мобильного компьютерного томографа.

Крупнейший грант от партии «Отечества» в размере 20 000 евро планируется выделить спортивному клубу «Аэропарк» для проведения тренировок для детей, молодежи и взрослых и организации различных соревнований. Политическая партия выделяет из бюджета 12 000 евро сельскому обществу Сиймусти и столько же управе края Кохила на ремонт баптистской церкви Кохила, на капитальный ремонт приходского зала в Хагери, а также на покупку учебных материалов для общественной школы поместья Кохила. 10 000 евро на исследования получит НКО Baltic Center for Russian Studies, столько же получит легкоатлетический клуб «Калев-Силламяэ».

Самый крупный грант от Социал-демократической партии, также 20 000 евро, получит самоуправление Рыуге на строительство водопровода и канализации на улицах Тервис и Харидузе в волости Рыуге. Выруская волость получит 11 000 евро на инвестиции в культурные учреждения, приход Маарья лютеранской церкви в Нарве получит поддержку в 10 000 евро.