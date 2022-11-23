Испания деклассировала соперника и забила семь

Спустя 11 минут после стартового свистка счёт открыл нападающий команды Луиса Энрике Дани Ольмо. Спустя 10 минут Марко Асенсио укрепил преимущество испанцев. Ему ассистировал Жорди Альба. В скором времени Ферран Торрес довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти.

Остальные голы европейцы забили во второй половине встречи. На этот раз Ферран Торрес отличился с игры. Остальные мячи были забиты после окончания основного времени: Карлос Солер отправил мяч в сетку ворот Кейлора Наваса на 91-й минуте, Альваро Мората установил итоговый счёт на 92-й минуте.