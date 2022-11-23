Европарламент подвергся кибератаке после признания России государством-спонсором терроризма

Пресс-секретарь парламента Жауме Дуч сообщил в Твиттере, что сайт подвергся DDoS-атаке, которая перегрузила страницу парламента запросами, нарушив его работу.

Прокремлевская хакерская группа «KILLNET» взяла на себя ответственность за атаку в своем Telegram-канале, сообщает The Brussel Times.

«Европейский парламент подвергается изощренной кибер-атаке. Ответственность взяла на себя прокремлевская группа», – заявила в Twitter председатель парламента Роберта Метсола.

«Наши ИТ-эксперты отражают это (атаку) и защищают наши системы. Это произошло после того, как мы объявили Россию государством-спонсором терроризма. Мой ответ: #СлаваУкраине», – добавила она.

«Сегодняшняя атака на системы Европейского парламента – это предупредительный выстрел. Это атака на сердце европейской демократии», – сказал немецкий евродепутат Расмус Андресен.

Он сказал, что пока неизвестно, связана ли атака с резолюцией по России, но отметил, что системы парламента были недостаточно подготовлены к ней.

Андресен ранее подтвердил в Твиттере, что евродепутаты в настоящее время не имеют доступа к веб-сайту или онлайн-системам.

«Мы подвергаемся нападению извне. Это самая изощренная атака за последнее время», – сказал чиновник Европарламента, говоривший с Euronews на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.