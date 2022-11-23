Сайт Европейского парламента подвергся кибератаке в среду после того, как законодатели одобрили резолюцию, в которой Россия названа государством-спонсором терроризма.
Европарламент подвергся кибератаке после признания России государством-спонсором терроризма
Пресс-секретарь парламента Жауме Дуч сообщил в Твиттере, что сайт подвергся DDoS-атаке, которая перегрузила страницу парламента запросами, нарушив его работу.
Прокремлевская хакерская группа «KILLNET» взяла на себя ответственность за атаку в своем Telegram-канале, сообщает The Brussel Times.
«Европейский парламент подвергается изощренной кибер-атаке. Ответственность взяла на себя прокремлевская группа», – заявила в Twitter председатель парламента Роберта Метсола.
«Наши ИТ-эксперты отражают это (атаку) и защищают наши системы. Это произошло после того, как мы объявили Россию государством-спонсором терроризма. Мой ответ: #СлаваУкраине», – добавила она.
«Сегодняшняя атака на системы Европейского парламента – это предупредительный выстрел. Это атака на сердце европейской демократии», – сказал немецкий евродепутат Расмус Андресен.
Он сказал, что пока неизвестно, связана ли атака с резолюцией по России, но отметил, что системы парламента были недостаточно подготовлены к ней.
Андресен ранее подтвердил в Твиттере, что евродепутаты в настоящее время не имеют доступа к веб-сайту или онлайн-системам.
«Мы подвергаемся нападению извне. Это самая изощренная атака за последнее время», – сказал чиновник Европарламента, говоривший с Euronews на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.
«Мы, конечно, не можем сказать, кто виноват, но сегодня мы приняли резолюцию, в которой Россия названа государством-спонсором терроризма», – добавил чиновник.