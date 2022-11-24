Экс-министр: пик инфляции пройден, но на горизонте еще много облаков

– Только вот принимать сжиженный газ в итоге будут в Финляндии, и Эстонии никто не гарантировал поставок в приоритетном порядке…

– Я уверен, что газ у нас будет. Сейчас вообще нет риска того, что газа не хватит для промышленности или домашних потребителей. Кроме того, цены на газ уже резко понизились: практически в три раза. К тому же множество СПГ-танкеров ждут в Атлантическом океане очереди на разгрузку. В Индии предложение вообще превысило спрос на газ. И не стоит забывать, что мы уже используем альтернативные источники, например, в центральном отоплении Таллинна. Как известно, для потребителей правительством также установлен потолок цен на газ.

Со стороны Европейского центробанка продолжается повышение процентной ставки. Это уже оказывает влияние, поскольку люди стали консервативнее подходить к приобретению недвижимости. То же самое касается и фирм.

– Кредиты под бизнес стали дороже…

– Цитируя президента Банка Эстонии, отмечу, что это горькое лекарство, которое придется принять, чтобы избавиться от высокой инфляции.

– Обеднение населения – это вынужденная мера против инфляции?

– Это неизбежно. Достаточно долго у нас была практически нулевая инфляция и отрицательная процентная ставка, теперь придется платить больше.