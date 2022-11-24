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Экс-министр: пик инфляции пройден, но на горизонте еще много облаков

Европа не бессильна перед инфляцией
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Экс-министр: пик инфляции пройден, но на горизонте еще много облаков
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  • Не завидуйте грекам, им пришлось нелегко
  • Дорогие кредиты – это горькое лекарство
  • С российским газом покончено

Как Европа защищается от инфляции? Почему жители Балтии острее ощущают ее последствия, чем Греция, живущая в долг? ЕС бессилен перед инфляцией?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире экономист с десятилетним стажем работы в международных организациях, экс-министр предпринимательства, председатель комиссии Рийгикогу по международным делам (Партия реформ) и член совета Банка Эстонии Андрес Сутть.

Выдержки из беседы:

– В годовом списке инфляции страны Балтии – на видном месте: рост 22–24%. Инфляция – это проблема для всей Европы. Защищается ли ЕС от инфляции?

– Инфляция – проблема номер один и в США, и в Европе, включая Эстонию и другие страны Балтии. Важно помнить, что стоит за этой инфляцией: война России в Украине, спровоцировавшая рост цен на энергоносители, что привело к удорожанию всего остального.

– А что сделано для борьбы с инфляцией? Евросоюз не бессилен перед ней?

– Нет, не бессилен. Расскажу о том, что сделано. Мы избавились от зависимости от российского природного газа, импортировавшегося по трубам. С этим покончено! Еще важнее то, что мы инвестировали в создание мощностей для приема сжиженного природного газа (СПГ), ставшего альтернативой российской трубе.

– Мы построили за миллионы евро СПГ-причал в Палдиски, который оказался никому не нужен...

– Речь не идет только о Палдиски, все же и там терминал будет когда-то использоваться. Если смотреть шире нашего уголка Евросоюза, то и Германия много инвестировала в создание мощностей для приема сжиженного газа, так же, как Польша, Голландия и Финляндия. С последней Эстония осуществляла совместные инвестиции: мы в Палдиски, финны в Инкоо.

– Только вот принимать сжиженный газ в итоге будут в Финляндии, и Эстонии никто не гарантировал поставок в приоритетном порядке…

– Я уверен, что газ у нас будет. Сейчас вообще нет риска того, что газа не хватит для промышленности или домашних потребителей. Кроме того, цены на газ уже резко понизились: практически в три раза. К тому же множество СПГ-танкеров ждут в Атлантическом океане очереди на разгрузку. В Индии предложение вообще превысило спрос на газ. И не стоит забывать, что мы уже используем альтернативные источники, например, в центральном отоплении Таллинна. Как известно, для потребителей правительством также установлен потолок цен на газ.

Со стороны Европейского центробанка продолжается повышение процентной ставки. Это уже оказывает влияние, поскольку люди стали консервативнее подходить к приобретению недвижимости. То же самое касается и фирм.

– Кредиты под бизнес стали дороже…

– Цитируя президента Банка Эстонии, отмечу, что это горькое лекарство, которое придется принять, чтобы избавиться от высокой инфляции.

– Обеднение населения – это вынужденная мера против инфляции?

– Это неизбежно. Достаточно долго у нас была практически нулевая инфляция и отрицательная процентная ставка, теперь придется платить больше.

Кстати говоря, по сравнению с августом в сентябре цены повысились всего на 0,3%, а в октябре даже упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Так что цены в последние два месяца начали стабилизироваться. Уверен, что пик инфляции уже пройден. Все не так плохо, как некоторым кажется.

– Будет ли что-то предприниматься еще на уровне ЕС?

– Главная ставка сделана на сжиженный газ. Появится альтернатива и трубному газу в южной части Европы. Это все позволит стабилизировать цены на энергоносители. А более дешевый газ приведет к удешевлению электричества, производство которого во многом зависит от газа.

– Греция, в свое время набравшая займов, чувствует себя более комфортно. И инфляция там вдвое ниже, чем в Эстонии. Нужно ли бояться займов?

– Займов не следует бояться. Главное – куда вложить деньги, взятые в долг. В свое время, когда я работал в Люксембурге в Стабилизационном механизме ЕС, я был тесно связан с программами по выходу Греции из кризиса. Так вот, за последние десять лет Греция была вынуждена многократно сокращать расходы госбюджета и принимать болезненные решения. Грекам помогло именно то, что пришлось реформировать экономику, сокращать рабочие места в госсекторе, проводить пенсионную реформу.

– Но греки не боялись брать займы. Стоит ли Эстонии продолжать придерживаться консервативной линии в этом вопросе?

– Консервативная линия очень важна. Когда Лиз Трасс была британским премьером, они с министром финансов предложили пакет мер по ускорению развития экономики: снижение налогов, увеличение бюджетных расходов. Результат таков, что фунт ослабел, процентные ставки для правительства увеличились. Когда состав кабмина претерпел изменения, новый министр финансов предложил противоположные меры: повысить налоги и понизить бюджетные расходы. Так что отступление от консервативной фискальной политики никак не помогло.

– Сейчас много говорят о деиндустриализации Европы, откуда уходит автомобильное, швейное и прочие производства. В Эстонии тоже идут сокращения в производственном секторе. Насколько это опасно?

– Да, промышленности сейчас нелегко. Сказываются цены на энергоносители, инфляция, усложнение цепочек поставок и т.д. Но именно сейчас можно воспользоваться шансом вернуть производство из Азии в Европу. Что касается эстонских предпринятый, то у одних тяжелые времена, а другие, наоборот, набирают обороты.

Конечно, если заглядывать в будущее экономики, то на горизонте еще много облаков и пока не видно, что за поворотом.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: как Европа защищается от инфляции? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain
Студия Postimees: как Европа защищается от инфляции? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain Фото: Postimees
  • Космическая инфляция – проблема для всей Европы. Что сделано для борьбы с ростом цен?
  • Что будет предпринято еще? Не окажется ли ЕС бессилен перед инфляцией?
  • Греция, в свое время набравшая займов, чувствует себя комфортнее, чем страны Балтии: там инфляция вдвое ниже. Нужно ли бояться займов?
  • Как не проесть кредитные деньги и не разбазарить инвестиции под давлением выборов?
  • Из Европы уходит автомобильное, швейное и прочие производства. В Эстонии тоже идут сокращения в производственном секторе. Насколько это опасно?
  • Чем заменить исчезающие товары? Хорошего выхода нет? 
  • Безработица во многих странах растет, а экономический рост падает. Дальше будет лучше?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain  

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