В борьбе с европейскими рекордами инфляции результатов мало. Жители Балтии особенно остро ощущают последствия на своих карманах. Почему даже в Греции, живущей в долг, цены комфортнее, чем в Эстонии?
Студия Postimees: как Европа защищается от инфляции?
11:00
Студия Postimees: как Европа защищается от инфляции?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире экономист с 10-летним стажем работы в международных организациях, экс-министр предпринимательства, председатель комиссии Рийгикогу по международным делам и член совета Банка Эстонии Андрес Сутть. Смотрите интервью в 11:00!
- Космическая инфляция – проблема для всей Европы. Что сделано для борьбы с ростом цен?
- Что будет предпринято еще? Не окажется ли ЕС бессилен перед инфляцией?
- Греция, в свое время набравшая займов, чувствует себя комфортнее, чем страны Балтии: там инфляция вдвое ниже. Нужно ли бояться займов?
- Как не проесть кредитные деньги и не разбазарить инвестиции под давлением выборов?
- Из Европы уходит автомобильное, швейное и прочие производства. В Эстонии тоже идут сокращения в производственном секторе. Насколько это опасно?
- Чем заменить исчезающие товары? Хорошего выхода нет?
- Безработица во многих странах растет, а экономический рост падает. Дальше будет лучше?
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