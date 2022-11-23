Галерея ⟩ Россия возрождает «Москвич», но с китайским акцентом

Если предыдущая модель «Москвича» представляла собой простой седан или хэтчбек, то «Москвич 3» – это мощный внедорожник с бензиновым двигателем, светодиодными фарами и большим сенсорным экраном, сообщает Reuters.

По внешнему виду автомобиль идентичен компактному внедорожнику Sehol X4 производства китайской компании JAC, также известному как JAC JS4.

Источники сообщили Reuters, что использовались дизайн, технологии и платформа JAC, а детали поставлялись из Китая, а также, что на выставленных автомобилях было много наклеек JAC.

«Москвич 3» Фото: Ramil Sitdikov/SPUTNIK/SIPA

Однако Максим Клюшкин, руководитель проекта, отказался подтверждать, что китайская фирма является партнером «Москвича».

«У нас есть КАМАЗ (российский производитель грузовиков) в качестве внешнего партнера, и у нас также есть дальний партнер, с которым мы сотрудничаем», – сказал он. «Мы не будем называть имя этого партнера».

«Первые автомобили «Москвич» сойдут с конвейера в декабре 2022 года», – говорится в заявлении КАМАЗа.

«Москвич 3» Фото: YURI KOCHETKOV

Renault продала свой контрольный пакет акций АвтоВАЗа российскому государству в мае, по сообщениям, всего за один рубль, но с правом обратного выкупа в течение шести лет. Еще за рубль они продали свой завод, ныне переименованный в Московский автомобильный завод «Москвич».

Поскольку в этом году будет выпущено всего 600 автомобилей, новый автомобиль вряд ли изменит мрачные перспективы отрасли, годовой объем продаж которой впервые в современной истории России может упасть ниже 1 миллиона.

«Москвич 3» Фото: YURI KOCHETKOV

Конечная цель правительства – производить 100 000 автомобилей «Москвич» в год, некоторые из которых будут электрическими, – значительно ниже среднего показателя по отрасли, составляющего 200 000-300 000. Tesla производит 22 000 автомобилей в неделю только на своем заводе в Шанхае.

По данным министерства, начало полномасштабного производства обеспечит работой еще около 40 000 человек. Автомобиль поступит в продажу в России в следующем месяце, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, хотя цена пока не разглашается. Президент Владимир Путин на прошлой неделе призвал автопроизводителей удерживать цены на низком уровне.