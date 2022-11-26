Для всех, кто празднует Рождество по григорианскому календарю, наступает время Адвента: радостные и светлые предрождественские четыре недели, когда ставят на окна традиционные подсвечники с семью свечами-лампочками, когда наряжают елки, когда открываются окошечки шоколадных календарей, а к детям по ночам начинают приходить гномики и оставлять в тапочках или носочках милые пустячки… Прекрасное время!
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Галерея ⟩ Наряжаем елку: грибы, жуки, хамелеоны и другие модные игрушки
Наряжаем елку: грибы, жуки, хамелеоны и другие модные игрушки
Многие ставят елку чуть ли не 31 декабря, но зачем лишать себя удовольствия начать праздник, а значит, и приятные хлопоты, пораньше, подумать уже сейчас, как в этом году украшать елку и какую покупать — большую, маленькую, натуральную, искусственную? А может, просто положить на стол или подоконник пушистую сосновую ветку и украсить ее лаконично — парой красных толстых ароматных свечей? Или вовсе пойти по пути эксперимента и сотворить елку из лестницы-стремянки, например? Советов бесчисленное множество, выбирайте сами!
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