Галерея ⟩ Наряжаем елку: грибы, жуки, хамелеоны и другие модные игрушки

Многие ставят елку чуть ли не 31 декабря, но зачем лишать себя удовольствия начать праздник, а значит, и приятные хлопоты, пораньше, подумать уже сейчас, как в этом году украшать елку и какую покупать — большую, маленькую, натуральную, искусственную? А может, просто положить на стол или подоконник пушистую сосновую ветку и украсить ее лаконично — парой красных толстых ароматных свечей? Или вовсе пойти по пути эксперимента и сотворить елку из лестницы-стремянки, например? Советов бесчисленное множество, выбирайте сами!