Специальная комиссия требует большей огласки процедуры закупки экспресс-тестов

После закрытого заседания комитета председатель Тынис Мёльдер (Центристская партия) заявил, что члены комиссии должны иметь полный текст производства по делу о проступке, чтобы обсудить тему в соответствии с законом.

«Моя личная оценка заключается в том, что в комитете определенно должна быть дискуссия по этому вопросу, и я думаю, что общественность заслуживает проведения одного открытого заседания по этому вопросу, где все стороны смогут получить исчерпывающие ответы», – сказал Мёльдер.

Члены комиссии могут знакомиться с протоколами и окончательным текстом производства по делу о проступке после истечения срока обжалования решения производства по делу, то есть в начале декабря.

Postimees писал в прошлую пятницу, что Министерство финансов закрыло процедуру расследования правонарушений, связанных с заключением и изменением рамочных и закупочных контрактов Министерством образования и науки на закупку экспресс-тестов для школ в прошлом году.

Поскольку процедура мониторинга закупок экспресс-тестов выявила нарушения при заключении и изменении контракта, Министерство финансов возбудило дело о правонарушении по двум эпизодам – заключению рамочного контракта и изменению контракта при второй закупке экспресс-тестов. Процедура начата на основании разделов Закона о государственных закупках, которые касаются изменения договора о закупке или рамочного договора с нарушением требований закона и заключения договора без проведения необходимой процедуры.