Специальный комиссия Рийгикогу по бюджетному контролю хочет получить больше информации о расследовании в связи с организацией экспресс-тестирования Министерством образования и науки, сообщает ERR
Специальная комиссия требует большей огласки процедуры закупки экспресс-тестов
После закрытого заседания комитета председатель Тынис Мёльдер (Центристская партия) заявил, что члены комиссии должны иметь полный текст производства по делу о проступке, чтобы обсудить тему в соответствии с законом.
«Моя личная оценка заключается в том, что в комитете определенно должна быть дискуссия по этому вопросу, и я думаю, что общественность заслуживает проведения одного открытого заседания по этому вопросу, где все стороны смогут получить исчерпывающие ответы», – сказал Мёльдер.
Члены комиссии могут знакомиться с протоколами и окончательным текстом производства по делу о проступке после истечения срока обжалования решения производства по делу, то есть в начале декабря.
Postimees писал в прошлую пятницу, что Министерство финансов закрыло процедуру расследования правонарушений, связанных с заключением и изменением рамочных и закупочных контрактов Министерством образования и науки на закупку экспресс-тестов для школ в прошлом году.
Поскольку процедура мониторинга закупок экспресс-тестов выявила нарушения при заключении и изменении контракта, Министерство финансов возбудило дело о правонарушении по двум эпизодам – заключению рамочного контракта и изменению контракта при второй закупке экспресс-тестов. Процедура начата на основании разделов Закона о государственных закупках, которые касаются изменения договора о закупке или рамочного договора с нарушением требований закона и заключения договора без проведения необходимой процедуры.
В рамках производства по делу о проступке были выявлены нарушения в работе Министерства образования и науки в связи с реализацией Закона о государственных закупках. В то же время было установлено, что бывший министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ) не несет уголовной ответственности за совершение данных нарушений.