Опасные связи: Раймонда Кальюлайда хотят отозвать с должности председателя комиссии по гособороне

В письме Пыллуаас обратил внимание, что бизнесмены Иван Турыгин и Сергей Потапенко, которых подозревают в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег на сумму более полумиллиарда евро, на выборах в Европарламент 2019 года были самым щедрыми спонсорами Раймонда Кальюлайда: на его кампанию они пожертвовали 25 000 евро.

«Немыслимо, чтобы комиссию по государственной обороне возглавлял человек, которого поддерживают преступники с международным влиянием. Комиссия по гособороне занимается вопросами обороны Эстонской Республики, НАТО и других наших союзников, хранит и обрабатывает секретную информацию и принимает важные решения. К членам комиссии, особенно к его председателю, предъявляются повышенные требования. Как прямые, так и косвенные связи с международными преступниками представляют явную угрозу безопасности и наносят ущерб имиджу Эстонии в глазах наших союзников», – считает Пыллуаас.

По его мнению, объяснений, которые дал общественности входящий в СДПЭ Раймонд Кальюлайд, недостаточно. Также они демонстрируют неспособность политика адекватно оценить ситуацию и свою ответственность, а также возможные мотивы его спонсоров. «Это особенно актуально сейчас, когда Россия ведет войну за разрушение независимости и территориальной целостности Украины и занимается деятельностью по влиянию на другие страны, в том числе на Эстонию», – добавил он.