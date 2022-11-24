Более полумиллиона: вчера был разыгран джекпот Bingo loto

До этого джекпот Bingo loto разыграли 21 сентября, когда билет, принесший выигрыш в размере 711 324 евро, на Раквереском автовокзале купила работающая в R-kiosk женщина. Всего в этом году было сорвано шесть джекпотов Bingo loto.

За десять месяцев этого года фирма Eesti Loto выплатила государству налог с азартных на 13,1 млн евро. В тот же период Eesti Loto выплатила победителям почти 30,7 млн евро, в том числе 5,5 млн евро выигрышей в быстрые лотереи.