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Рост средней зарплаты в третьем квартале замедлился

rus.postimees.ee
Рост средней зарплаты в третьем квартале замедлился
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Фото: Департамент статистики

По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата в третьем квартале 2022 года составила 1679 евро, то есть была на 8,1% больше, чем в это же время в прошлом году.

Реальная зарплата в третьем квартале этого года составила 1279 евро, что на 12,7% меньше, чем в том же периоде в прошлом году. При расчете реальной заработной платы учитывается индекс потребительских цен, который умножается на среднюю месячную брутто-зарплату. Реальная зарплата является отражением покупательской способности, т.е. количества товаров и услуг, которое можно купить на эту зарплату.

По сферам деятельности средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сферах информации и связи (3059 евро), в финансовой и страховой деятельности (2606 евро) и в энергетике (2235 евро). «Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1089 евро), в сфере операций с недвижимостью (1151 евро) и в сфере предоставления прочих видов услуг (1244 евро)», — сказал аналитик Департамента статистики Арго Таркиайнен. Средняя месячная брутто-зарплата снизилась в сфере искусства, развлечения и отдыха (0,4%) и в сфере предоставления прочих видов услуг (1,3%).

Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменения, I квартал 2017 – III квартал 2022

Год

Квартал

Средняя месячная брутто-зарплата, евро

Изменение в сравнении с тем же периодом предыдущего года, %

2017

I

1153

5,7

II

1242

6,8

III

1201

7,4

IV

1271

7,5

2018

I

1242

7,7

II

1321

6,4

III

1291

7,5

IV

1384

8,9

2019

I

1341

7,9

II

1419

7,4

III

1397

8,2

IV

1472

6,3

2020

I

1404

4,8

II

1433

1

III

1441

3,2

IV

1515

2,9

2021

I

1473

4,9

II

1538

7,3

III

1553

7,8

IV

1625

7,3

2022

I

1593

8,1

II

1693

10,1

III

1679

8,1

Более всего средняя зарплата выросла в сфере государственного управления и обороны (12,9%) и в сфере обрабатывающей промышленности (12,2%).

Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском (1826 евро) и Тартуском уезде (1651 евро), а самой низкой — в Валгаском (1194 евро) и Хийуском уезде (1097 евро). За год зарплаты более всего выросли в Ида-Вируском (на 17,2%) и Пылваском уезде (на 12,4%). В сравнении с третьим кварталом прошлого года средняя месячная брутто-зарплата понизилась в Ляэнеском (0,1%), Валгаском (2,1%) и Хийуском уезде (7,0%).

Статистика основана на данных вопросника «Зарплата и рабочая сила». Главным представителем общественного интереса к статистической работе «Заработная плата» является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.

Более детальные данные опубликованы в разделе зарплат и расходов на рабочую силу.

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