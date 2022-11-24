По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата в третьем квартале 2022 года составила 1679 евро, то есть была на 8,1% больше, чем в это же время в прошлом году.
Рост средней зарплаты в третьем квартале замедлился
Реальная зарплата в третьем квартале этого года составила 1279 евро, что на 12,7% меньше, чем в том же периоде в прошлом году. При расчете реальной заработной платы учитывается индекс потребительских цен, который умножается на среднюю месячную брутто-зарплату. Реальная зарплата является отражением покупательской способности, т.е. количества товаров и услуг, которое можно купить на эту зарплату.
По сферам деятельности средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сферах информации и связи (3059 евро), в финансовой и страховой деятельности (2606 евро) и в энергетике (2235 евро). «Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1089 евро), в сфере операций с недвижимостью (1151 евро) и в сфере предоставления прочих видов услуг (1244 евро)», — сказал аналитик Департамента статистики Арго Таркиайнен. Средняя месячная брутто-зарплата снизилась в сфере искусства, развлечения и отдыха (0,4%) и в сфере предоставления прочих видов услуг (1,3%).
Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменения, I квартал 2017 – III квартал 2022
Год
Квартал
Средняя месячная брутто-зарплата, евро
Изменение в сравнении с тем же периодом предыдущего года, %
2017
I
1153
5,7
II
1242
6,8
III
1201
7,4
IV
1271
7,5
2018
I
1242
7,7
II
1321
6,4
III
1291
7,5
IV
1384
8,9
2019
I
1341
7,9
II
1419
7,4
III
1397
8,2
IV
1472
6,3
2020
I
1404
4,8
II
1433
1
III
1441
3,2
IV
1515
2,9
2021
I
1473
4,9
II
1538
7,3
III
1553
7,8
IV
1625
7,3
2022
I
1593
8,1
II
1693
10,1
III
1679
8,1
Более всего средняя зарплата выросла в сфере государственного управления и обороны (12,9%) и в сфере обрабатывающей промышленности (12,2%).
Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском (1826 евро) и Тартуском уезде (1651 евро), а самой низкой — в Валгаском (1194 евро) и Хийуском уезде (1097 евро). За год зарплаты более всего выросли в Ида-Вируском (на 17,2%) и Пылваском уезде (на 12,4%). В сравнении с третьим кварталом прошлого года средняя месячная брутто-зарплата понизилась в Ляэнеском (0,1%), Валгаском (2,1%) и Хийуском уезде (7,0%).
Статистика основана на данных вопросника «Зарплата и рабочая сила». Главным представителем общественного интереса к статистической работе «Заработная плата» является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.
Более детальные данные опубликованы в разделе зарплат и расходов на рабочую силу.