Рост средней зарплаты в третьем квартале замедлился

Реальная зарплата в третьем квартале этого года составила 1279 евро, что на 12,7% меньше, чем в том же периоде в прошлом году. При расчете реальной заработной платы учитывается индекс потребительских цен, который умножается на среднюю месячную брутто-зарплату. Реальная зарплата является отражением покупательской способности, т.е. количества товаров и услуг, которое можно купить на эту зарплату.

По сферам деятельности средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сферах информации и связи (3059 евро), в финансовой и страховой деятельности (2606 евро) и в энергетике (2235 евро). «Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1089 евро), в сфере операций с недвижимостью (1151 евро) и в сфере предоставления прочих видов услуг (1244 евро)», — сказал аналитик Департамента статистики Арго Таркиайнен. Средняя месячная брутто-зарплата снизилась в сфере искусства, развлечения и отдыха (0,4%) и в сфере предоставления прочих видов услуг (1,3%).

Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменения, I квартал 2017 – III квартал 2022

Год Квартал Средняя месячная брутто-зарплата, евро Изменение в сравнении с тем же периодом предыдущего года, % 2017 I 1153 5,7 II 1242 6,8 III 1201 7,4 IV 1271 7,5 2018 I 1242 7,7 II 1321 6,4 III 1291 7,5 IV 1384 8,9 2019 I 1341 7,9 II 1419 7,4 III 1397 8,2 IV 1472 6,3 2020 I 1404 4,8 II 1433 1 III 1441 3,2 IV 1515 2,9 2021 I 1473 4,9 II 1538 7,3 III 1553 7,8 IV 1625 7,3 2022 I 1593 8,1 II 1693 10,1 III 1679 8,1

Более всего средняя зарплата выросла в сфере государственного управления и обороны (12,9%) и в сфере обрабатывающей промышленности (12,2%).

Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском (1826 евро) и Тартуском уезде (1651 евро), а самой низкой — в Валгаском (1194 евро) и Хийуском уезде (1097 евро). За год зарплаты более всего выросли в Ида-Вируском (на 17,2%) и Пылваском уезде (на 12,4%). В сравнении с третьим кварталом прошлого года средняя месячная брутто-зарплата понизилась в Ляэнеском (0,1%), Валгаском (2,1%) и Хийуском уезде (7,0%).

Статистика основана на данных вопросника «Зарплата и рабочая сила». Главным представителем общественного интереса к статистической работе «Заработная плата» является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.