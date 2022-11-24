В четверг рано утром в волости Раэ автомобиль угодил в кювет. Пострадали четыре молодых человека. По первоначальным данным, водитель был пьян, пишет Postimees.
Фото и видео ⟩ Под действием алкоголя и на летней резине: в ДТП пострадали четыре молодых человека
Около 5:00 центр тревоги получил сообщение, что на третьем километре дороги Юри-Вайда автомобиль Audi A5 съехал с дороги.
Автомобиль был настолько сильно поврежден, что спасателям пришлось использовать гидравлические инструменты, чтобы освободить одну из девушек на заднем сиденье.
В машине было четыре человека – два 19-летних юноши, 18- и 19-летняя девушки. Все они были доставлены в больницу на медосмотр. Известно, что их жизни ничего не угрожает.
Работавший на месте происшествия полицейский рассказал, что водитель употреблял алкоголь. Также автомобиль был «обут» в летние шины.
Для выяснения деталей произошедшего полиция начала производство.
Полиция подчеркивает, что в нынешних зимних условиях езда на летней резине представляет собой игру на выживание. «Если добавить к этому опьянение и дерзкие трюки за рулем, то очевидно, что в итоге люди попадут не домой, а в больницу или на кладбище», – заключил полицейский.