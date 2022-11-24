Фото и видео ⟩ Под действием алкоголя и на летней резине: в ДТП пострадали четыре молодых человека

Около 5:00 центр тревоги получил сообщение, что на третьем километре дороги Юри-Вайда автомобиль Audi A5 съехал с дороги.

Автомобиль был настолько сильно поврежден, что спасателям пришлось использовать гидравлические инструменты, чтобы освободить одну из девушек на заднем сиденье.

В машине было четыре человека – два 19-летних юноши, 18- и 19-летняя девушки. Все они были доставлены в больницу на медосмотр. Известно, что их жизни ничего не угрожает.

Работавший на месте происшествия полицейский рассказал, что водитель употреблял алкоголь. Также автомобиль был «обут» в летние шины.

Для выяснения деталей произошедшего полиция начала производство.