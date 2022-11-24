«Первый снег уже припорошил землю и осталось только украсить улицы и здания. Я надеюсь, что в этом году все жители района смогут порадоваться рождественским украшениям, которые заблаговременно создадут праздничное настроение. Хочу пожелать всем счастливых наступающих праздников и крепкого здоровья», — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Карта: в этом году в разных районах Ласнамяэ появится девять елок
Этой зимой управа Ласнамяэ украсит девять рождественских елок: в парке Тондираба; на перекрестке Маяка-Ласнамяэ; на детской площадке Катлери-Паасику; в зеленой зоне за автобусной остановкой Раадику; на променаде Паэ; у Линнамяэ-теэ, 75; в парке Паэ, на зеленой зоне перед Паэ, 49 и на детской площадке Яан Коорти. Более подробное расположение рождественских елок обозначено на карте.
В запланированных местах будут установлены временные рождественские елки, или же будут украшены существующие деревья. В связи с открытием павильона Дома искусства в этом году рождественская ель за центром культуры «Линдакиви» установлена не будет. Новое место для рождественской елки будет рядом с детской площадкой на Яан Коорти.
Все временные рождественские елки будут установлены до первого адвента, то есть уже на этой неделе. В этом зимнем сезоне в районе появятся также украшения и освещение, создающие уютную рождественскую атмосферу.