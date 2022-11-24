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На крыше церкви нашли таинственное оружие

rus.postimees.ee
На крыше церкви нашли таинственное оружие
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Пистолет.
Пистолет. Фото: Katrin-Helena Melder

В свете результатов октябрьской кампании по добровольной сдаче оружия и взрывчатых веществ не лишним будет напомнить, что путь незаконного огнестрельного оружия в полицию часто бывает очень захватывающим.

Весной 2016 года в ходе реновации крыши церкви Ярва-Яани обнаружили пистолет ТТ 1935 года выпуска и стеклянную бутылку с патронами. Вероятно, оружие было спрятано там в смутные времена, пишет Järva Teataja.

Пистолет.
Пистолет. Фото: Katrin-Helena Melder
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