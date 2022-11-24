В свете результатов октябрьской кампании по добровольной сдаче оружия и взрывчатых веществ не лишним будет напомнить, что путь незаконного огнестрельного оружия в полицию часто бывает очень захватывающим.
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На крыше церкви нашли таинственное оружие
На крыше церкви нашли таинственное оружие
Весной 2016 года в ходе реновации крыши церкви Ярва-Яани обнаружили пистолет ТТ 1935 года выпуска и стеклянную бутылку с патронами. Вероятно, оружие было спрятано там в смутные времена, пишет Järva Teataja.