Таллиннский аэропорт перешел с газового на центральное отопление

По словам председателя правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике, предприятие начало активно анализировать альтернативные возможности получения тепла в марте этого года. «Некоторое время назад мы решили отказаться от газового отопления, а нынешняя ситуация в Европе ускорила процесс перехода. В марте мы приступили к анализу различных вариантов снабжения наших зданий теплом в соответствии с экологическими целями нашей деятельности», - заявил Рийво Тувике.

«Переход на центральное отопление сократит наш углеродный след почти на 20%. Utilitas производит две трети тепла из возобновляемых источников энергии, в том числе из древесной щепы, что способствует достижению нашей цели – добиться углеродной нейтральности к 2030 году. Отрадно и то, что использование отходов местной лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности для производства тепла сокращает выбросы от транспорта и соответствует принципам экономики замкнутого цикла, согласно которым все получаемые материалы должны находить применение», – пояснил Рийво Тувике и добавил, что текущая экономическая ситуация требует эффективного контроля над расходами.

«Внедрение центрального отопления означает более низкие цены для нас и наших арендаторов, тем более что теперь мы защищены от колебаний газовых тарифов», - продолжил он.