С 21 ноября этого года здания на территории Таллиннского аэропорта используют вместо газового отопления решение центрального отопления Utilitas. Переход на центральное отопление существенно способствует не только энергетической независимости и надежности снабжения, но и достижению экологических целей деятельности аэропорта.
Таллиннский аэропорт перешел с газового на центральное отопление
По словам председателя правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике, предприятие начало активно анализировать альтернативные возможности получения тепла в марте этого года. «Некоторое время назад мы решили отказаться от газового отопления, а нынешняя ситуация в Европе ускорила процесс перехода. В марте мы приступили к анализу различных вариантов снабжения наших зданий теплом в соответствии с экологическими целями нашей деятельности», - заявил Рийво Тувике.
«Переход на центральное отопление сократит наш углеродный след почти на 20%. Utilitas производит две трети тепла из возобновляемых источников энергии, в том числе из древесной щепы, что способствует достижению нашей цели – добиться углеродной нейтральности к 2030 году. Отрадно и то, что использование отходов местной лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности для производства тепла сокращает выбросы от транспорта и соответствует принципам экономики замкнутого цикла, согласно которым все получаемые материалы должны находить применение», – пояснил Рийво Тувике и добавил, что текущая экономическая ситуация требует эффективного контроля над расходами.
«Внедрение центрального отопления означает более низкие цены для нас и наших арендаторов, тем более что теперь мы защищены от колебаний газовых тарифов», - продолжил он.
Общая площадь расположенных на закрытой территории аэропорта зданий – 93 563 м², причем 70 129 м² теперь обеспечено центральным отоплением: «В этом году мы потратили почти два миллиона евро на закупки газа для отопления наших зданий. Соответствующие расходы на получения тепла из системы центрального отопления почти в два раза меньше».
«Результаты анализов свидетельствуют: наилучшим решением для достижения углеродной нейтральности в энергетической сфере в городах Эстонии является развитие систем центрального отопления и охлаждения. Большинство тепла в Utilitas производится из возобновляемых источников. Компания намерена завершить переход на возобновляемую энергию не позднее 2030 года. У нас с Таллиннским аэропортом одна общая цель – более чистое будущее. Мы очень рады тому, что они подключились к нашей сети, поскольку это значительный шаг вперед для обеих компаний», – сказал председатель правления Utilitas Tallinn Роберт Китт.
AS Tallinna Lennujaam стремится обеспечить экономичную и ответственную эксплуатацию входящих в состав концерна аэропортов с оказанием качественных услуг, защищая таким образом природу и сокращая опасные выбросы. Цель AS Tallinna Lennujaam – добиться статуса углеродно-нейтрального аэропорта к 2030 году.