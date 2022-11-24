Женская сборная Эстонии по керлингу прошла в финал чемпионата Европы

Сегодня эстонки встречаются с командой Литвы, обе команды уже обеспечили себе выход в плейофф. Кроме них, в финал прошла и сборная Чехии; четвертый финалист определится по итогам сегодняшних матчей.

Женская сборная Эстонии по керлингу соревнуется на чемпионате Европы в дивизионе В, цель – стать одной из двух лучших команд, чтобы обеспечить в следующем году Эстонии место в более сильном дивизионе А.

Мужская сборная Эстонии по керлингу вчера проиграла ирландцам (16:6), но в вечернем матче обыграла словацкую команду со счетом 6:4. Эстонская мужская команда располагается в подгруппе А дивизиона В с одной победой и пятью поражениями на последнем месте.