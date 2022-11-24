Эстонские керлингистки продолжили свою победную серию на чемпионате Европы в дивизионе В, обыграв накануне сборную Бельгии со счетом 10:2. Матч закончился шестью турами, после четвертого счет был 8:0 в пользу эстонок. Вечером наши девушки так же уверенно обыграли и сборную Словении (10:2), в восьмом туре команда Марие Калдвеэ заработала четыре балла.
Женская сборная Эстонии по керлингу прошла в финал чемпионата Европы
Женская сборная Эстонии по керлингу прошла в финал чемпионата Европы
Сегодня эстонки встречаются с командой Литвы, обе команды уже обеспечили себе выход в плейофф. Кроме них, в финал прошла и сборная Чехии; четвертый финалист определится по итогам сегодняшних матчей.
Женская сборная Эстонии по керлингу соревнуется на чемпионате Европы в дивизионе В, цель – стать одной из двух лучших команд, чтобы обеспечить в следующем году Эстонии место в более сильном дивизионе А.
Мужская сборная Эстонии по керлингу вчера проиграла ирландцам (16:6), но в вечернем матче обыграла словацкую команду со счетом 6:4. Эстонская мужская команда располагается в подгруппе А дивизиона В с одной победой и пятью поражениями на последнем месте.
В воскресенье будут определяться лучшие сборные Европы по керлингу.
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