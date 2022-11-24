На встрече с журналистами президент Эстонии Алар Карис порадовался тому, как развивается Ида-Вирумаа, но отметил, что местную общину нужно больше вовлекать в культурную жизнь региона. Он также призвал, несмотря на языковой барьер, больше говорить по-эстонски.
Алар Карис: русский акцент стал для нас чем-то родным
«Если бы я был молодым человеком, то я с удовольствием поехал бы ради интереса в Нарву. Я думаю, ковид вызвал развитие внутреннего туризма, и люди стали больше перемещаться и открывать те места, где они раньше не бывали. Не то, чтобы я хотел, чтобы ковид вернулся», – рассказал Карис о своем восприятии туризма в Ида-Вирумаа, но указал и на проблемы: «Необходимо, чтобы культурные мероприятия создавали и сами нарвитяне, и чтобы это было направлено на самих нарвитян. Сейчас возникает ощущение, что создатели приезжают из Таллинна, и зрители тоже из Таллинна. Но все начинается с маленького шага».
Помимо культуры, Карис обратил внимание и на промышленность в Ида-Вирумаа. «Я много говорил с людьми, и если в других местах люди считают, что не нужно у них строить завод, то в Ида-Вирумаа к этому всегда готовы», – отметил Карис и добавил, что очень важно поддержать развитие предпринимательства и промышленности, потому что это именно то, что дает местным людям рабочие места и уверенность в завтрашнем дне.
Одной из самых насущных проблем, которая заинтересовала журналистов, является окончательный переход на эстоноязычное образование и возможная нехватка учителей.
«Я задаю министрам тот же самый вопрос: откуда возьмутся учителя. Мы не решим эту проблему за одну ночь, – заявил Карис. – Срок был установлен министрами и чиновниками. Если понятно, что сроки приближаются, а дальше мы не продвинулись, то надо взглянуть друг на друга и что-то поменять».
По мнению Кариса, программы типа Noored Kooli решают проблему отчасти и временно. Он считает, что в качестве учителей важно привлечь тех, кто имеет педагогическое образование, но по каким-то причинам не хочет работать по специальности. «Мы прекрасно знаем, что лишь половина получивших педагогическое образование идет работать в школу, а из них чуть меньше половины меняет профессию в течениях года», – сказал президент, но также подметил, что этот вопрос не решить только увеличением зарплаты. Проблемой остается и большая нагрузка в работе учителя.
«Это надо было сделать давно. Все это недешево, полностью согласен», – сказал Карис и уточнил, что переход на эстоноязычное образование наиболее тяжело провести в таких регионах, как Нарва, так как там эстонского языка практически не слышно. Тем самым, отсутствует возможность получить языковую практику. «Хотя есть и хорошие примеры, есть дом эстонского языка в Нарве, куда русскоязычная молодежь вне школы ходит просто поговорить друг с другом по-эстонски, но это не решает всех вопросов, туда ходят энтузиасты», – считает президент.
«Посмотрите, сколько я совершил ошибок во время этого разговора. Учитель эстонского вырвал бы волосы с корнями. Даже эстонцы не владеют эстонским в совершенстве», – признался Карис и призвал не обращать внимание на речевые ошибки в эстонской речи, а наоборот, смело разговаривать на нем, несмотря ни на что. «Русский акцент нам больше не чужой, скорее наоборот, он стал для нас чем-то родным».