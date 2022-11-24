Алар Карис: русский акцент стал для нас чем-то родным

«Если бы я был молодым человеком, то я с удовольствием поехал бы ради интереса в Нарву. Я думаю, ковид вызвал развитие внутреннего туризма, и люди стали больше перемещаться и открывать те места, где они раньше не бывали. Не то, чтобы я хотел, чтобы ковид вернулся», – рассказал Карис о своем восприятии туризма в Ида-Вирумаа, но указал и на проблемы: «Необходимо, чтобы культурные мероприятия создавали и сами нарвитяне, и чтобы это было направлено на самих нарвитян. Сейчас возникает ощущение, что создатели приезжают из Таллинна, и зрители тоже из Таллинна. Но все начинается с маленького шага».

Помимо культуры, Карис обратил внимание и на промышленность в Ида-Вирумаа. «Я много говорил с людьми, и если в других местах люди считают, что не нужно у них строить завод, то в Ида-Вирумаа к этому всегда готовы», – отметил Карис и добавил, что очень важно поддержать развитие предпринимательства и промышленности, потому что это именно то, что дает местным людям рабочие места и уверенность в завтрашнем дне.

Одной из самых насущных проблем, которая заинтересовала журналистов, является окончательный переход на эстоноязычное образование и возможная нехватка учителей.