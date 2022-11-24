55% людей в странах Балтии не имеют достаточного ежемесячного дохода для покупки жилья. За год этот показатель вырос на 17%. Второй основной причиной была названа неуверенность в будущем, согласно опросу, проведенному по заказу Luminor.
Опрос: какова в странах Балтии основная причина отказа от покупки жилья
Об этой проблеме сообщили 60% жителей Латвии и 47% жителей Эстонии. Чаще она встречается у людей моложе 34 лет, особенно в Латвии и Литве. Второй по значимости проблемой, которую назвали жители Эстонии и Латвии, отложившие покупку собственного жилья, была неуверенность в будущем, в то время как в Литве ссылались на трудности с накоплением первоначального взноса.
Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане отметил, что в условиях высокой инфляции и многолетнего роста цен на недвижимость все больше людей в странах Балтии сталкиваются с тем, что их доходов уже не хватает на покупку собственного жилья. «За последний год произошли особенно большие изменения, и многие уже не могут брать крупные кредиты, которые они могли взять год назад», – сказал Ребане.
Эта проблема также возникла у людей в возрасте 30 лет, которые, как предполагается, находятся в наиболее экономически активной фазе своей жизни, когда доходы часто являются самыми высокими и наиболее стабильными. В этой возрастной группе также самая высокая доля обладателей жилищных кредитов.
Ребане добавил, что сложная геополитическая ситуация, резкий рост цен на энергию и газ, растущая инфляция и ряд других факторов снизили желание людей покупать жилье в этом году. «В аналогичном опросе прошлого года неуверенность в будущем была третьей по распространенности причиной откладывания покупки жилья. Сейчас она уже вторая в Эстонии и Латвии», – сказал Ребане.
Для накопления собственного взноса требуется в среднем пять лет
33% жителей стран Балтии испытывают трудности с накоплением первичного взноса, но это почти на 10% меньше, чем в прошлом году. Эта проблема была наиболее распространена среди жителей Эстонии (37%) и наименее распространена среди жителей Латвии (28%). Понятно, что для молодых людей это наиболее серьезная проблема.
Наибольшее количество респондентов из Латвии (18%) и Литвы (22%) вынуждены были копить более пяти лет, чтобы покрыть собственную долю финансирования, в то время как в Эстонии (15%) накопили необходимую сумму за два-три года. Только десятая часть населения Балтии смогла накопить необходимую сумму менее чем за год.
По словам Ребане, хотя трудности с накоплением первичного взноса являются серьезной проблемой для многих покупателей жилья, число тех, кто уже имеет необходимые сбережения, значительно увеличилось за год. «В прошлом году 37% респондентов уже располагали необходимой суммой для первого взноса, а в этом году 46% заявили, что располагают такой суммой, – сказал Ребане. – Значительный рост сбережений за последние пару лет также отражается в общей банковской статистике. Это связано с пандемией коронавируса, во время которой были ограничены поездки, питание вне дома и культурные мероприятия».
Опрос проводился компанией Norstat Latvia в Эстонии, Латвии и Литве в сентябре и октябре этого года по заказу Luminor. В опросе приняли участие по 1000 респондентов в возрасте 18–74 лет в каждой из стран Балтии.