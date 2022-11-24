Опрос: какова в странах Балтии основная причина отказа от покупки жилья

Для накопления собственного взноса требуется в среднем пять лет

33% жителей стран Балтии испытывают трудности с накоплением первичного взноса, но это почти на 10% меньше, чем в прошлом году. Эта проблема была наиболее распространена среди жителей Эстонии (37%) и наименее распространена среди жителей Латвии (28%). Понятно, что для молодых людей это наиболее серьезная проблема.

Наибольшее количество респондентов из Латвии (18%) и Литвы (22%) вынуждены были копить более пяти лет, чтобы покрыть собственную долю финансирования, в то время как в Эстонии (15%) накопили необходимую сумму за два-три года. Только десятая часть населения Балтии смогла накопить необходимую сумму менее чем за год.

По словам Ребане, хотя трудности с накоплением первичного взноса являются серьезной проблемой для многих покупателей жилья, число тех, кто уже имеет необходимые сбережения, значительно увеличилось за год. «В прошлом году 37% респондентов уже располагали необходимой суммой для первого взноса, а в этом году 46% заявили, что располагают такой суммой, – сказал Ребане. – Значительный рост сбережений за последние пару лет также отражается в общей банковской статистике. Это связано с пандемией коронавируса, во время которой были ограничены поездки, питание вне дома и культурные мероприятия».