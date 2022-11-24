Нет ничего хорошего, когда водитель становится преступником, а пешеход доказывает свое преимущественное право ценой больничной койки, пишет дорожный юрист Индрек Сирк.
ДОРОЖНЫЙ ЮРИСТ ИНДРЕК СИРК ⟩ У каждого автомобиля должно быть по три комплекта шин
Мы живем в той части мира, где наступление зимы и выпавший снег никого не должны удивлять. К сожалению, зима приходит не по календарю, а тогда, когда ей вздумается. Современные метеосводки довольно точны, поэтому похолодание и обусловленную выпавшими осадками гололедицу можно предсказать на несколько дней вперед. Во сколько, где и в каком количестве выпадут осадки — это всегда лотерея.
Если исключить из формулы предсказания погоды, для безопасного движение необходима совместная работа трех составляющих. Речь идет о транспортном средстве, дороге и человеке.
Начнем с транспортных средств
Зимние шины обязательны с 1 декабря по 1 марта. Хотя разумный человек дольше на наших дорогах немалое количество водителей (часто проблема может быть и в собственнике машины), которые оправдывают неудачный выбор шин тем, что закон еще или больше не требует этого.
Если следовать рекомендациям шиномонтажников, у каждого автомобиля могло бы быть по три комплекта шин – помимо летних и зимних, еще и так называемые весенне-осенние шины, которые лучше всего работают в условиях околонулевой температуры.
Как и с одеждой: у большинства из нас имеется несколько ее комплектов. Стоит помнить, что использование шипованных шин разрешено с 15 октября по 31 марта, а при сохранении зимних условий этот срок может быть продлен 30 апреля.
Какое-то количество шипованных шин даже полезно для дорог, так как они делают асфальт шероховатым, но в целом большинство эстонских автомобилей могли бы свободно ездить и на ламельных шинах, особенно те, кто постоянно или большую часть времени передвигаются в черте города и по загруженным шоссе.
Наиболее важной новостью в вопросе использования зимних шин в этом году является запрет на ламельные шины, предназначенные для теплого климата, т.е. кроме символа M+S, на шине также необходимо искать логотип в виде снежинки и горной вершины. Состав шин меняется как с температурой, так и с возрастом, поэтому при неподходящем типе шины или старой покрышке тормозной путь может увеличиться в несколько раз, а то и на десятки метров.
Это нужно учитывать, так как никогда не знаешь, насколько хороши шины у едущего впереди нас. Попадем мы в серьезное ДТП или нет – иногда решают считанные сантиметры.
Как известно, шины на автомобилях не меняются сами по себе, а смена шин – забота сезонная. Длинные очереди неизбежны, но их можно избежать, если спланировать все заранее, т.е. не нужно ждать, пока выпадет первый снег.
Владельцам полноприводных автомобилей следует помнить, что в самой критической дорожной ситуации, т.е. при торможении, от двух ведущих мостов не будет больше толку, чем от одного. Система ABS – полезная штука, но при использовании плохих шин она бессильна. И шины должны быть установлены на автомобиль таким образом, чтобы обеспечить наилучший результат не при разгоне, а при снижении скорости и прохождении поворотов.
Лучше всего, если шины имеют одинаковую глубину протектора. Однако, если это по каким-то причинам невозможно, следует установить шины получше на задний мост. Вне зависимости от типа привода. И шину, особенно зимнюю, не обязательно использовать до конца, т.е. до последнего миллиметра – глубина протектора хоть и первична, но и верхняя поверхность шины имеет лучший коэффициент сцепления за счет состава.
Как и в случае с техническим состоянием автомобилей, здесь играет роль и человек, которому приходится делать правильный и своевременный выбор. Как и шиномонтажники, уборщики снега также занимаются сезонной работой. Это означает, что большую часть года работы нет. Это время, чтобы готовить сани, но обычно этот труд не оплачивается.
Наша страна пошла по пути, когда у нее самой подобной техники нет нет, а услуга закупается на стороне. Требования к содержанию дорог постоянно уточняют и делают более жесткими, но немаловажным фактором являются деньги, которые выделяются на такие работы из общих для всех нас налоговых денег.
Другая проблема заключается в том, что снег все равно выпадает весь сразу, а не ждет, пока снегоуборочная машина его уберет. Для этого в требованиях к техническому обслуживанию прописаны сроки реагирования, которые различаются в зависимости от интенсивности использования дороги и времени суток. Это, конечно, слабое утешение для тех, кому приходится ранним утром ехать в город из глубинки, но даже самая богатая страна не может поставить перед каждым автомобилем или автобусом снегоуборочную машину.
В последние годы также много говорят о превентивной борьбе с гололедом, т.е. обработке хлоридами до образования слоя льда. Это, несомненно, действенный способ, но иногда и бесполезный, так как к нужному времени от него на дорогах не останется и следа. Малоизвестен тот факт, что хлориды не работают сами по себе – им нужно тепло. Они получают тепло от шин движущихся по дороге автомобилей. Поэтому, двигаясь за разбрасывающей соль снегоуборочной машиной, мы можем не ощутить эффекта. Если снегоуборочная машина разбрасывает по дороге песчано-гранитную крошку, эффект ощущается быстро.
Но в случае с солью необходимы машины, чтобы она проникла в лед и снег. В густом снегу и при очень низких температурах хлориды бесполезны, а большую часть нанесенного на дорогу хлорида снегоуборочная машина сталкивает в кювет. Поэтому обслуживание дорог очень сложная процедура и не всегда она бывает эффективной.
Окончательные решения по обслуживанию дорог по-прежнему принимает человек – тот, кто планирует ремонт, тот, кто отправляет технику, и, наконец, сам водитель снегоуборочной машины. Наша работа как участников дорожного движения – уважать этих людей и давать им возможность выполнять свою работу.
Неправильно припаркованные автомобили и создание препятствий для снегоуборочной техники путем их обгона или опережения означают лишь то, что ограниченный ресурс в критический момент используется не самым эффективным образом. Хотя машины для обслуживания дорог уже оснащены устройствами слежения, обратная связь по обслуживанию дорог по-прежнему очень необходима.
Самым важным составляющим в дорожном движении остается человек
Собственник автомобиля, водитель, но и пешеход. Самое первое, что нужно подготовить к трудным временам, как и в случае наших предков – правильная одежда, правильное оснащение и достаточный запас времени. А если что-то из этого списка отсутствует, надо действовать по принципу «поспешишь – людей насмешишь». По возможности следует вообще отказаться от поездки на машине, если на ней нет зимних шин. А если выбора нет, то следует ехать с особой осторожностью. Статистика ДТП беспощадна – больше всего инцидентов происходит при быстро меняющихся погодных условиях.
И проблема эта существует не только в начале зимы, то же самое можно наблюдать весной и, например, летом, когда очень жарко или идут дожди. В январе-феврале движение в целом спокойнее, потому что к этому времени все уже привыкли к зимним условиям, а также произошел естественный отбор – гонщики уже отправились со своими машинами в ремонт и получили бесценный опыт.
Мы можем проклинать погоду, правительство и других участников дорожного движения, но на поле боя каждый из нас – генерал, решающий, как при сложившихся условиях поступить наиболее безопасно. Судебные иски к государству или местному самоуправлению как собственнику дороги из-за плохого дорожного покрытия, как правило, бесперспективны, так как законы строятся вокруг обязанностей участника дорожного движения. Каждый водитель должен выбрать скорость, которая позволяла бы транспортному средству остановиться перед стоящим перед ним препятствием с учетом дорожных и погодных условий. Эта обязанность не снимается с водителя и в случае невыполненной дорожными службами работы.
И напоследок призыв к пешеходам – пользуйтесь светоотражателями и будьте внимательны при переходе дороги даже в местах, где у вас преимущественное право. В сложных погодных условиях водитель может не уступить дорогу не из-за наглости, а из-за ошибки. ДТП обычно происходит из-за одновременной ошибки обоих участников дорожного движения. Нет ничего хорошего, когда водитель становится преступником, а пешеход доказывает свое преимущественное право ценой больничной койки.