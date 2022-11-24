ДОРОЖНЫЙ ЮРИСТ ИНДРЕК СИРК ⟩ У каждого автомобиля должно быть по три комплекта шин

Как и в случае с техническим состоянием автомобилей, здесь играет роль и человек, которому приходится делать правильный и своевременный выбор. Как и шиномонтажники, уборщики снега также занимаются сезонной работой. Это означает, что большую часть года работы нет. Это время, чтобы готовить сани, но обычно этот труд не оплачивается.

Наша страна пошла по пути, когда у нее самой подобной техники нет нет, а услуга закупается на стороне. Требования к содержанию дорог постоянно уточняют и делают более жесткими, но немаловажным фактором являются деньги, которые выделяются на такие работы из общих для всех нас налоговых денег.

Другая проблема заключается в том, что снег все равно выпадает весь сразу, а не ждет, пока снегоуборочная машина его уберет. Для этого в требованиях к техническому обслуживанию прописаны сроки реагирования, которые различаются в зависимости от интенсивности использования дороги и времени суток. Это, конечно, слабое утешение для тех, кому приходится ранним утром ехать в город из глубинки, но даже самая богатая страна не может поставить перед каждым автомобилем или автобусом снегоуборочную машину.