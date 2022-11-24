Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил от Английского футбольного союза дисквалификалификацию на два матча. Кроме того, ему предстоит выплатить внушительный штраф.
Покинувший «МЮ» Роналду получил дисквалификацию и штраф
Покинувший «МЮ» Роналду получил дисквалификацию и штраф
Оба наказания он получил за случившийся в апреле инцидент, когда, раздосадованный после матча с «Эвертоном», он выбил из рук болельщика мобильный телефон. В итоге Роналду получил наказание: дисквалификацию на два матча и выплату штрафа в размере 50 000 фунтов стерлингов (почти 58 000 евро).
При этом Роналду может играть на чемпионате мира и в евросерии, но на матчах, проводимых на уровне страны должен пропустить две встречи.
Английский футбольный союз признал Роналду виновным в неподобающем и агрессивном поведении. Хотя Криштиану признал неподобающее поведение, с обвинением в агрессивном поведении он не согласился.
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