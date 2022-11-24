Покинувший «МЮ» Роналду получил дисквалификацию и штраф

Оба наказания он получил за случившийся в апреле инцидент, когда, раздосадованный после матча с «Эвертоном», он выбил из рук болельщика мобильный телефон. В итоге Роналду получил наказание: дисквалификацию на два матча и выплату штрафа в размере 50 000 фунтов стерлингов (почти 58 000 евро).

При этом Роналду может играть на чемпионате мира и в евросерии, но на матчах, проводимых на уровне страны должен пропустить две встречи.