Госдума РФ приняла закон о запрете «гей-пропаганды». Чем он грозит и что запрещает?

«Нам непонятно, если, например, в книге есть положительный герой-гей или исследуются гомосексуальные отношения среди животных и это никак не поощряется и не осуждается, будет ли это расценено как нарушение закона», – говорил РБК директор издательства «Альпина» Алексей Ильин.

Подобные вопросы представители книжной отрасли пытались задать Хинштейну на слушаниях в комитете Госдумы в понедельник, 21 ноября. Представители Российского книжного союза заявили о том, что формулировки закона «не конкретные», а что делать с имеющимися тиражами книг и как поступать с будущими рукописями – неизвестно.

Депутат Хинштейн еще раз заявил, что под запрет попадает только литература, которая выстраивает «положительный» образ ЛГБТ-сообщества. Также, по его мнению, «любому здравому человеку понятно», что в произведении «Лолита» Владимира Набокова не может быть пропаганды педофилии, потому что после прочтения никто, считает он, не захочет повторить судьбу героев этого романа.

Отвечая на вопрос книгоиздателей, он заявил, что логика закона, принятого в 2013 году, не меняется. «А как издатели сегодня понимают, какие книги подпадают под ограничения 18+?» – заявил Хинштейн. По его логике, если сегодня продукцию с ЛГБТ-тематикой можно выпускать с пометкой 18+, то после принятия законопроекта «гей-пропаганду» просто нельзя будет выпускать совсем, и проблем с критериями и формулировками запрета тут нет.