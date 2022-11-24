Праздник к нам приходит: сегодня в Таллинне откроется рождественская ярмарка

Праздничное открытие рождественского рынка состоится завтра в 18:00, когда на елке будут зажжены свечи, а на стену ратуши будет спроецировано световое шоу Tempus fugit («Время летит»). Десятиминутное аудиовизуально-хореографическое представление можно будет увидеть только в течение трех вечеров подряд (пт-вс), включая первый Адвент, 27 ноября в 16:00, когда на рождественской елке будет зажжена первая свеча Адвента.

По словам старейшины столичного района Кесклинн Моники Хауканымме, Старый город Таллинна привлек внимание всего мира и был признан лучшим рождественским рынком Европы в 2019 году. «Красивая ель со светящимися огнями, рождественский рынок и культурная программа, вдохновленная эстонской народной культурой, создают на Ратушной площади прекрасную атмосферу, в которой мгновенно пробуждается дух Рождества», – сказала Хауканымм.

«Это одна из причин, почему посещение рождественского рынка популярно среди наших людей, независимо от возраста, и привлекает большое количество иностранных туристов. Рождественский сезон дарит массу положительных эмоций, душевное спокойствие и заставляет нас увидеть вокруг себя все то, что действительно имеет значение».

Долгожданный Санта-Клаус прибудет в первый Адвент и останется в своей избушке до конца Рождественского базара, ожидая хороших стихов до конца рождественской ярмарки. Пожелания о подарках можно оставить в почтовом ящике Санты на стене его домика. Для самых маленьких членов семьи снова будет открыта карусель – на этот раз их будет три!

Таллиннская рождественская ярмарка открыта каждый день с 10:00 до 20:00. Любители ночных прогулок могут покупать горячие напитки на рыночных прилавках до 22:00 и с пятницы по субботу до 23:00.

В этом году сцена Рождественского рынка будет национальной по форме и содержанию: в культурной программе, подготовленной Домом Хопнера, при участии Эстонского совета по фольклору, Эстонского хорового общества, Эстонского союза народной музыки и народного танца выступят народные танцоры и музыканты со всей Эстонии.