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Дома в Муствеэ навестили воры

rus.postimees.ee
Дома в Муствеэ навестили воры
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Вор. Снимок иллюстративный.
Вор. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

По данным Департамента полиции и погранохраны, грабители нагрянули как минимум в два дома в Муствеэ.

23 ноября было обнаружено, что частный дом на улице Калури в Муствеэ взломан, внутр все разбросано. Причиненный ущерб и дальнейшие подробности будут выяснены в ходе уголовного разбирательства.

В тот же день в полицию поступило сообщение о другом инциденте: была взломана дача на улице Лийва в Муствеэ. По предварительной информации, ничего не украдено. Полиция разъяснит точные обстоятельства произошедшего в рамках уголовного разбирательства.

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