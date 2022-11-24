Дома в Муствеэ навестили воры

23 ноября было обнаружено, что частный дом на улице Калури в Муствеэ взломан, внутр все разбросано. Причиненный ущерб и дальнейшие подробности будут выяснены в ходе уголовного разбирательства.

В тот же день в полицию поступило сообщение о другом инциденте: была взломана дача на улице Лийва в Муствеэ. По предварительной информации, ничего не украдено. Полиция разъяснит точные обстоятельства произошедшего в рамках уголовного разбирательства.