В пятом туре группового этапа Еврокубка ФИБА баскетболисты таллиннского «Калева/Крамо» и пярнуского «Садама» одержали победы, сообщает rus.err.
Еврокубок ФИБА: «Калев/Крамо» и «Садам» одержали победы
Еврокубок ФИБА: «Калев/Крамо» и «Садам» одержали победы
Выступающий в группе F таллиннский «Калев/Крамо» дома взял верх над киевским «Будивельником» – 75:66. Лучшим в составе «Калева/Крамо» стал латвийский легионер Мартиньш Мейерс – 18 очков. Одержав четыре победы в пяти матчах, «Калев/Крамо» возглавляет турнирную таблицу.
Выступающий в группе C пярнуский «Садам» под руководством нового главного тренера Герта Кулламяэ дома обыграл нидерландский «Хирос Ден Босх» –75:67; у «Садама» по 14 очков набрали Дэвис Гекс, Роберт Валге и Исайя Харт.
Ключевые слова