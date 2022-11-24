Еврокубок ФИБА: «Калев/Крамо» и «Садам» одержали победы

Выступающий в группе F таллиннский «Калев/Крамо» дома взял верх над киевским «Будивельником» – 75:66. Лучшим в составе «Калева/Крамо» стал латвийский легионер Мартиньш Мейерс – 18 очков. Одержав четыре победы в пяти матчах, «Калев/Крамо» возглавляет турнирную таблицу.