Circle K: в декабре на топливном рынке возможны большие перемены

«Цена сырой нефти на прошлой неделе была волатильной. В понедельник она даже опустилась до уровня 82 долларов за баррель, в среду она снова выросла до 90 долларов, а сегодня утром [в четверг] цена нефти марки Brent колеблется в районе 85 долларов за баррель. Предсказать дальнейшее изменение цены совершенно невозможно, потому что есть несколько факторов, влияющих на рынок топлива в текущий момент», – пояснил Сасси в переданном пресс-релизе.

По его словам, колебания цен на прошлой неделе были в основном связаны с падением спроса в азиатском регионе и некоторой стабилизацией уровня запасов. «На сегодня рынок кажется хорошо оснащенным, но все еще остается много неопределенности в отношении российского нефтяного эмбарго, начинающегося 5 декабря. В долгосрочной перспективе эмбарго должно привести к увеличению цен на энергоносители. Вызывает также вопросы приверженность ОПЕК+ удерживать цены на сырую нефть на уровне 90 долларов за баррель», – добавил Сасси.

По его словам, на цену топлива также влияет инициатива китайских нефтепереработчиков искать способ сохранить поток российской нефти даже после вступления в силу санкций. Кроме того, Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что в 2023 году потребление нефтепродуктов превысит производство во всем мире.