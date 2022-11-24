Незнание не освобождает от ответственности: типичные ошибки начинающих инвесторов в недвижимость

Арво Кивар, присяжный адвокат из Advokaadibüro LMP, указывает на четыре основные темы, о которых начинающие инвесторы часто даже не подозревают. А если и знают, то не используют на практике из-за неопытности.

Различия в налогах на сделки с недвижимостью

В принципе купля-продажа недвижимости — это безналоговая сделка, поэтому начинающие инвесторы не обращают на нее особого внимания. Однако в определенных случаях при продаже недвижимости также необходимо платить налоги, и это стоит учитывать в первоначальном инвестиционном плане. В контексте компании речь идет о налоге с оборота, а в случае с физическими лицами — о подоходном налоге.

Обязанность зарегистрироваться в качестве плательщика налога с оборота возникает, когда оборот компании за текущий год превышает 40 000 евро. Обязательство по налогу с оборота возникает при продаже недвижимого имущества, если недвижимое имущество передается до первоначального использования или после значительного ремонта. Налог с оборота всегда должен быть уплачен при продаже земли под застройку. Например, если вы покупаете землю нецелевого назначения и готовите для нее проектные условия, это уже земля под застройку, и при ее продаже должен быть уплачен налог с оборота.