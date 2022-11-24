Государство поможет молодым украинцам интегрироваться и выучить язык

По словам Лийны Пыльд, вице-канцлера Министерства образования и науки по вопросам общего образования и молодежной политики, меры поддержки придадут импульс тому, что до сих пор было сделано в самоуправлениях.

«В городах и муниципалитетах предпринимаются ежедневные усилия, чтобы молодым людям из Украины было легче адаптироваться к жизни здесь», – сказала Пыльд, добавив: «Муниципалитеты получат дополнительную поддержку от государства для создания практических мероприятий в различных внешкольных средах, исходя из местных возможностей и потребностей молодежи, и таким образом окажут еще более значимую поддержку в изучении молодыми людьми эстонского языка и лучшей адаптации в нашем обществе».

Размер поддержки рассчитывается исходя из количества молодых людей в возрасте 7-17 лет из числа беженцев с украинской войны в муниципалитете по состоянию на 1 ноября 2022 года. Размер единовременного гранта на одного украинского молодого человека составляет 165 евро. Общая сумма гранта составляет 1 131 570 и будет распределена между 73 муниципалитетами.

Местные самоуправления могут использовать дополнительные деньги для проведения мероприятий по ознакомлению молодежи из Украины с эстонским языком и культурой и/или для проведения мероприятий, основанных на собственной инициативе молодежи, которые:

- способствуют изучению эстонского языка молодыми украинскими военными беженцами вне школы;

- оказывают поддержку самостоятельному изучению и практике эстонского языка, в частности, посредством использования методики языковых кафе или языковых лагерей;

- помогают интегрировать молодых украинских военных беженцев в эстонское общество, знакомят их с эстонской культурой и приобщают их к эстонскому языку и культуре в целом

- знакомят с эстонской культурой и устанавливают прочный контакт с молодыми беженцами из Украины;

- представляют возможности, имеющиеся в местном муниципалитете или его ближайших окрестностях

- представляют возможности неформального обучения, доступные в местном сообществе;

- поддерживают обучение в школе молодых беженцев из Украины;

- привлекают родителей, в соответствии с потребностями молодого человека, чтобы облегчить их участие;

- предлагают участие в неформальном обучении.