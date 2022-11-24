Вечером 24 ноября в Fotografiska открывается выставка «В незыблемой точке» живой легенды фотографии Сары Мун. Dior, Louis Vuitton, Chanel — это лишь немногие имена из мира высокой моды, с которыми сотрудничала француженка Сара Мун. Ее необычные, подобные сноведениям, работы рушат представления зрителя о модной фотографии. На выставке представлены произведения — более 260 снимков, фильмы, книги, — которые Мун создавала на протяжении всей своей карьеры. 81-летняя художница почтит открытие выставки своим присутствием.
В Fotografiska открывается выставка иконы фэшн-фотографии Сары Мун
Сара Мун (р. 1941) некогда работала моделью в индустрии высокой моды, но довольно быстро захотела оказаться по другую сторону объектива камеры. В 1967 году Сара Мун-модель покинула подиум, а на сцене появилась Сара Мун-фотограф. Почерк Мун легко узнать: кажется, ее вселенная и герои существуют вне нашего времени и пространства. Ощущение того, что мы оказались внутри истории, усиливается литературными и кинематографическими отсылками.
Фэшн-снимки Мур – как глоток свежего воздуха среди засилья идеально отретушированных и кадрированных глянцевых снимков. Это мир декадентской сказки, где образы загадочны и размыты, где форма, настроение и красота тонко переплетаются и рождают насыщенные картины. Зритель видит мир сквозь призму снов, мистики, случайно оброненных мыслей – на этих снимках странные и необычные явления противостоят привычной реальности.
«Это большая привилегия для нашей публики увидеть работы Сары Мун в Fotografiska Tallinn. Сара Мун окутана ореолом загадочности и мистики. В Париже ее узнают на улицах, подходят к ней, чтобы взять автограф, поэтому я испытываю гордость за то, что и мы можем прикоснуться к целой эпохе в истории фотоискусства», – говорит соосновательница и руководительница выставочных проектов Fotografiska Tallinn Маарья Лоорентс.
Впечатляющее портфолио Мун включает фотосессии для таких всемирно известных журналов, таких Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Marie-Claire, Graphis, Life.