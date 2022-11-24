Опрос, проведенный среди клиентов крупнейшего в Эстонии поставщика зарядки электромобилей Enefit Volt, показал, что 84 процента пользователей электромобилей очень довольны своим выбором, но хотели бы больше быстрых и сверхбыстрых возможностей для зарядки около магазинов.
Владельцы электромобилей очень довольны своим выбором
Из 288 участников опроса очень довольны решением о покупке электромобиля 84,3 процента и скорее удовлетворены 12,5 процента, то есть в сумме почти 97 процентов опрошенных. В качестве основных положительных качеств были отмечены более низкая стоимость владения, более приятный и тихий опыт вождения, а также защита окружающей среды.
По словам руководителя по развитию бизнеса Enefit Volt Керта Пяэбо, результаты опроса подтвердили итоги предыдущих исследований, что люди, однажды выбравшие электромобиль, уже не возвращаются к транспортному средству с двигателем внутреннего сгорания, но для прорыва в области экологически чистого транспорта нужно развивать, возможности для зарядки гораздо более быстрыми темпами.
«Электромобиль существенно меняет привычки людей в отношении передвижения, потому что нет необходимости делать отдельные остановки для подзарядки автомобиля, это происходит во время обычной траектории движения между домом, работой и, например, магазинами», – сказал Пяэбо.
«Хотя подавляющее большинство людей заряжают свои электромобили дома, увеличилась доля тех, кто хочет заряжать свой транспорт находясь в пути. Поэтому крайне важно расширять имеющуюся сеть зарядок, сосредоточив внимание на торговых центрах, продуктовых магазинах, сетях быстрого питания и отелях. Понятно, что клиент, использующий электромобиль, предпочитает место, где есть возможность зарядки».
Хотя домашняя зарядка для многих является предпочтительным и, благодаря умной зарядке, самым дешевым способом заряжать электромобиль, есть владельцы электромобилей, которые довольны своим опытом вождения, но заряжаются только в общественной сети.
Опрос показал, что, учитывая будущее, пользователи электромобилей предпочитают скорее сеть быстрых зарядных устройств с хорошим покрытием, чем более медленные и, следовательно, более выгодные зарядные устройства, расположенные в более посещаемых местах.
В случае сверхбыстрой зарядки предпочтение отдается зарядным устройствам до 120 кВт, что можно объяснить более выгодной ценой и мощностью электромобилей, представленных в настоящее время на рынке. Большинство электромобилей по-прежнему не могут принимать существенно более 120 кВт, и на практике эта скорость удовлетворяет потребности большинства пользователей, так как заряд, достаточный для расстояния в 100 километров можно получить всего за несколько минут.
«Как статистика использования имеющихся зарядных устройств, так и результаты опроса показывают, что наибольший спрос на общественные зарядные устройства наблюдается у торговых центров и продуктовых магазинов», – сказал Пяэбо.
«Настоящий прорыв электромобилей произойдет только тогда, когда, вдобавок к выгоде для кошелька, электрические транспортные средства завоюют и человеческие сердца. Если в ассортименте будет больше моделей по доступной цене, если будет обширная сеть зарядки, которая позволит быстро и надежно заряжать электромобиль где угодно и когда угодно, и если опыт вождения будет простым и беззаботным вне зависимости от модели электромобиля».