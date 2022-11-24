Владельцы электромобилей очень довольны своим выбором

Опрос показал, что, учитывая будущее, пользователи электромобилей предпочитают скорее сеть быстрых зарядных устройств с хорошим покрытием, чем более медленные и, следовательно, более выгодные зарядные устройства, расположенные в более посещаемых местах.

В случае сверхбыстрой зарядки предпочтение отдается зарядным устройствам до 120 кВт, что можно объяснить более выгодной ценой и мощностью электромобилей, представленных в настоящее время на рынке. Большинство электромобилей по-прежнему не могут принимать существенно более 120 кВт, и на практике эта скорость удовлетворяет потребности большинства пользователей, так как заряд, достаточный для расстояния в 100 километров можно получить всего за несколько минут.

«Как статистика использования имеющихся зарядных устройств, так и результаты опроса показывают, что наибольший спрос на общественные зарядные устройства наблюдается у торговых центров и продуктовых магазинов», – сказал Пяэбо.