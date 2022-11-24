Яна Тоом объяснила, почему не приняла участие в голосовании о признании России страной-террористом

Большинство – 494 евродепутата – «за». 58 человек – «против». Я – как и еще 43 коллеги – воздержалась. Единственная в своей фракции Renew Europe. И единственная из эстонских евродепутатов тоже. Почему? Сейчас объясню.

Яак Мадисон из EKRE в мнении на Rus.Postimees вроде как выводит меня из числа здравомыслящих людей: «Яна Тоом была единственной из эстонских депутатов, кто воздержался. Ни один здравомыслящий человек не сомневается, что действия России просто ужасны, когда речь идет о массовых убийствах, бомбардировках и уничтожении мирных жителей».

Для справки: я тоже не сомневаюсь, что действия России в Украине ужасны. Российскую агрессию я осуждаю всеми фибрами души. Ровно поэтому бессмысленные действия не поддерживаю.

Напомню: началось с того, что Зеленский призвал США признать РФ страной-спонсором терроризма. Америка этого не сделала и делать не будет. По законам США после такого признания страну ждут серьезнейшие санкции, полная изоляция и прочее. Проанализировав риски, США решили воздержаться. Кроме прочего, они решили, что признание России спонсором терроризма изменит гуманитарную ситуацию в Украине в худшую сторону. А это никому не нужно, и Украине – в первую очередь.

В Европе, в отличие от США, признание страны спонсором терроризма – ругань, не имеющая правового измерения. Европарламент, я убеждена, совсем не то место, где должны приниматься пустые политические документы, лишенные юридического содержания.