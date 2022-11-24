Вчера Европарламент голосовал по резолюции о признании России страной-спонсором терроризма. Яна Тоом (Центристская партия) воздержалась. Она объяснила – почему.
Яна Тоом объяснила, почему не приняла участие в голосовании о признании России страной-террористом
Большинство – 494 евродепутата – «за». 58 человек – «против». Я – как и еще 43 коллеги – воздержалась. Единственная в своей фракции Renew Europe. И единственная из эстонских евродепутатов тоже. Почему? Сейчас объясню.
Яак Мадисон из EKRE в мнении на Rus.Postimees вроде как выводит меня из числа здравомыслящих людей: «Яна Тоом была единственной из эстонских депутатов, кто воздержался. Ни один здравомыслящий человек не сомневается, что действия России просто ужасны, когда речь идет о массовых убийствах, бомбардировках и уничтожении мирных жителей».
Для справки: я тоже не сомневаюсь, что действия России в Украине ужасны. Российскую агрессию я осуждаю всеми фибрами души. Ровно поэтому бессмысленные действия не поддерживаю.
Напомню: началось с того, что Зеленский призвал США признать РФ страной-спонсором терроризма. Америка этого не сделала и делать не будет. По законам США после такого признания страну ждут серьезнейшие санкции, полная изоляция и прочее. Проанализировав риски, США решили воздержаться. Кроме прочего, они решили, что признание России спонсором терроризма изменит гуманитарную ситуацию в Украине в худшую сторону. А это никому не нужно, и Украине – в первую очередь.
В Европе, в отличие от США, признание страны спонсором терроризма – ругань, не имеющая правового измерения. Европарламент, я убеждена, совсем не то место, где должны приниматься пустые политические документы, лишенные юридического содержания.
Кроме того, нельзя занимать политические позиции, не просчитав последствий – а мы их вообще не просчитали. Если мы хотим привлечь Россию к ответу за военные преступления, которые она, судя по всему, совершает, нужна резолюция о создании международного трибунала. Но этого мы не делаем, зато объявляем Россию спонсором терроризма – с не понятными последствиями. И определения терроризма, кстати говоря, не существует.
В Эстонии постоянно проживают 82 тысячи граждан России. Это наши люди. И я не могу голосовать за то, чтобы мои избиратели и члены их семей стали «гражданами страны – спонсора терроризма».
Мне говорят: это не про русских, а про Россию. Вранье. Граждан РФ в Эстонии уже называют угрозой безопасности. У них уже отняли право владения оружием. Власть уже хочет отнять у них право голоса на местных выборах. Расскажите живущим в Эстонии гражданам РФ, что «это не про вас, это про Россию».
Итого: резолюция ничем не вредит России, зато помогает тем, кто хотел бы избавить Эстонию от граждан РФ, а то и от русских, желательно – навсегда.
Финансовая и военная помощь Украине от сегодняшней резолюции не зависит. Резолюция ничего не изменит. А зарабатывать на ней политический капитал – извините, дешево.
Европарламент принимает бесполезную резолюцию. Российская армия в это время обстреливает Киев. Хорошо, мы выругались – что дальше?