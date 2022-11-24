Печальная статистика: каждый пятый автомобиль в Эстонии – со скрученным пробегом

Интернет-платформа carVertical, предлагающая возможность проверки истории поддержанных автомобилей, провела исследование, чтобы выделить страны, где покупка подержанного автомобиля сопряжена с наибольшими рисками.

Как показало исследование, эстонский рынок подержанных автомобилей – один из самых непрозрачных в Европе. Почти каждый пятый автомобиль, колесящий по Эстонии, имеет скрученный пробег. Это говорит о том, что уровень возможного мошенничества в Эстонии один из самых высоких в Европе. Только в Румынии и Латвии процент автомобилей со скрученным пробегом еще выше.

Основной причиной того, что у столь большого числа машин в Эстонии скручен пробег, является высокий уровень импорта – 76,1% подержанных автомобилей ввозятся из-за рубежа. Обычно мошенничество совершается после пересечения транспортным средством государственной границы. В основном в значительной степени меняются показатели одометра. В Эстонии в среднем сматывают 46 446 километров.

В целом эстонский автопарк – один из самых старых в Европе. Средний возраст автомобиля, прошедшего проверку в carVertical, составляет 10,4 года. В национальном рейтинге по индексу прозрачности рынка Эстония занимает четвертое место с конца.

Под данным carVertical, наиболее прозрачным является авторынок Западной Европы. По этой причине многие машины импортируют из Великобритании, Германии, Франции и Италии.

Авторынки Центральной Европы могут похвастаться средней прозрачностью. Так, в Хорватии, Чехии, Венгрии и Словакии достаточно много машин, имеющих различные повреждения и неисправности.