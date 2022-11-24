На рынке подержанных автомобилей одни и те же проблемы преследуют все европейские страны. Будь то махинации с пробегом, скрытые повреждения или риск быть обманутым при покупке чрезмерно старого автомобиля. Прозрачность рынка подержанных автомобилей также оставляет желать лучшего.
Печальная статистика: каждый пятый автомобиль в Эстонии – со скрученным пробегом
Интернет-платформа carVertical, предлагающая возможность проверки истории поддержанных автомобилей, провела исследование, чтобы выделить страны, где покупка подержанного автомобиля сопряжена с наибольшими рисками.
Как показало исследование, эстонский рынок подержанных автомобилей – один из самых непрозрачных в Европе. Почти каждый пятый автомобиль, колесящий по Эстонии, имеет скрученный пробег. Это говорит о том, что уровень возможного мошенничества в Эстонии один из самых высоких в Европе. Только в Румынии и Латвии процент автомобилей со скрученным пробегом еще выше.
Основной причиной того, что у столь большого числа машин в Эстонии скручен пробег, является высокий уровень импорта – 76,1% подержанных автомобилей ввозятся из-за рубежа. Обычно мошенничество совершается после пересечения транспортным средством государственной границы. В основном в значительной степени меняются показатели одометра. В Эстонии в среднем сматывают 46 446 километров.
В целом эстонский автопарк – один из самых старых в Европе. Средний возраст автомобиля, прошедшего проверку в carVertical, составляет 10,4 года. В национальном рейтинге по индексу прозрачности рынка Эстония занимает четвертое место с конца.
Под данным carVertical, наиболее прозрачным является авторынок Западной Европы. По этой причине многие машины импортируют из Великобритании, Германии, Франции и Италии.
Авторынки Центральной Европы могут похвастаться средней прозрачностью. Так, в Хорватии, Чехии, Венгрии и Словакии достаточно много машин, имеющих различные повреждения и неисправности.
Хуже всего ситуация на рынке Восточной Европы. Покупка подержанного автомобиля в Латвии, Литве, Украине или Румынии – рискованное предприятие, так как многие автомобили имеют скрытые повреждения, скрученный пробег и многие другие проблемы. Случаи мошенничества являются привычном делом, и многие покупатели их стали его жертвами.
Самый непрозрачный автомобильный рынок в Латвии, где 23,6% всех автомобилей, проверенных carVertical, имеют измененные показания одометра. В других странах Восточной Европы ситуация похожая: в Румынии у 19,6% автомобилей скручен пробег, в Украине таких насчитывается 15,6%, а в Литве – 18,1%.
Украина является рекордсменом по импорту автомобилей – более 80% автомобилей страны поступают из-за рубежа. Не отстают также Латвия (75,5%), Румыния (67,2%) и Литва (75,3%).
Многие автомобили, привезенные из Западной Европы, имеют повреждения или технические неисправности. Затем их частично ремонтируют и выставляют на продажу под видом почти новых.
Поэтому в Восточной Европе очень высока доля автомобилей, имеющих повреждения. В Литве повреждения имеют 59% автомобилей, в Латвии – 57,5%, в Румынии – 57%, в Украине – 46,7%.
Исследование основано на данных из реальных отчетов об автомобилях, заказанных в carVertical за последние 12 месяцев.