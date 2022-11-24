Технические неполадки: приложение такси Bolt не работает

Читатели Postimees жалуются на неполадки в работе приложения такси Bolt. Как сообщают пользователи, при выборе места назначения приложение сообщает, что «что-то пошло не так» и предлагает проверить интернет-соединение. И так уже более двух часов.

В фирме Bolt прокомментировали, что проблема масштабна и затрагивает как водителей, так и клиентов.