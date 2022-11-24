Такси не вызвать: приложение Bolt перестало работать.
Технические неполадки: приложение такси Bolt не работает
Технические неполадки: приложение такси Bolt не работает
Читатели Postimees жалуются на неполадки в работе приложения такси Bolt. Как сообщают пользователи, при выборе места назначения приложение сообщает, что «что-то пошло не так» и предлагает проверить интернет-соединение. И так уже более двух часов.
В фирме Bolt прокомментировали, что проблема масштабна и затрагивает как водителей, так и клиентов.
«В настоящее время при использовании службы обмена поездками Bolt возникают технические ошибки. Приносим извинения за неудобства нашим клиентам и поставщикам услуг. Наша команда работает над решением проблемы, и мы надеемся, что в ближайшее время услугой можно будет воспользоваться вновь», – ответила пресс-секретарь Bolt Лийзи Мария Муули.
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