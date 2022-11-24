Совпадение? Сразу после смены председателя «Ээсти 200» пожертвовали огромную сумму

Через неделю после 15 октября, когда Лаури Хуссар был избран новым главой «Ээсти 200», эстонские предприниматели в области информационных технологий Маркус Виллиг, Мартин Виллиг, Таавет Хинрикус, Ахти Хейнла, Стен Тамкиви пожертвовали по 20 000 евро каждый.

Данные с сайта «Ээсти 200». Фото: Скриншот.

Хуссар заявил ERR, что превышающие 100 000 евро пожертвования не были связаны с ним лично.

«"Ээсти 200" все-таки поддерживается из-за ее идей. Мы важная политическая партия, нас поддерживают из-за позиции и взглядов, которые мы представляем. Не нужно искать связи со мной лично, мы – большая партия. Мы должны показать очень хороший результат на выборах в Рийгикогу, чтобы Эстония могла двигаться вперед, а не назад», – сказал Хуссар.

Пожертвования предпринимателей отражены в отчете Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) за четвертый квартал, который будет опубликован примерно 10 января.

В преддверии выборов в Рийгикогу пожертвованные 100 000 евро придутся «Ээсти 200» как нельзя кстати, поскольку за первые три квартала этого года партии пожертвовали всего 206 433 евро.

Общая сумма пожертвований за четвертый квартал даже превысит упомянутые 100 000, потому что партия получила и другие взносы на меньшие суммы. Например, из членов «Ээсти 200» Прийт Аламяэ и Атсо Матсалу пожертвовали 25 000 евро и 5000 евро, соответственно.