Фирма Eesti Loto обратилась с просьбой к онлайн-игрокам

Чтобы обеспечить плавный переход на новую онлайн-среду, руководитель Eesti Loto Рийна Роозипуу призывает всех игроков в лотерею заблаговременно, до 6 декабря, зарегистрировать свой игровой аккаунт в новой игровой среде. Новый игровой аккаунт можно зарегистрировать здесь.

«У нас около 280 000 игроков, которые покупают лотерею через веб-сайт. Чтобы продолжить игру после обновления веб-среды, все игроки должны заново зарегистрировать свой игровой аккаунт. В ходе регистрации игрок должен подтвердить адрес своей электронной почты и банковский счет, тем самым обеспечив правильность данных, в том числе и для получения выигрыша. Предыдущая игровая история уже перенесена ​​в новую среду», – сказала Рийна Роозипуу.

Новая веб-среда создана для того, чтобы предоставить клиентам Eesti Loto более современные игровые возможности: Впервые внедрен э-кошелек, оплата билетов происходит за счет находящихся в э-кошельке средств, деньги в э-кошелек можно перечислить как с расчетного счета, так и карточкой.

Выигрыши величиной до 1999,99 евро перечисляются в э-кошелёк сразу после розыгрыша;

В э-кошелек можно заказать перечисление выигрышей величиной до 1999,99 € по бумажным билетам;

Выигрыши не имеют срока давности, их перечисляют по истечению срока выплаты, т.е. спустя 90 дней, в э-кошелек игрока;

Для покупки билетов можно оформить постоянную подписку и установить лимит покупок.

В игровом аккаунте видны все билеты независимо от канала покупок начиная с 2020 года.

Скоро добавится новая ежедневная лотерея Jokker с главным выигрышем в один миллион евро.

Подробнее о возможностях новой веб-среды можно прочитать здесь.