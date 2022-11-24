С сегодняшнего дня можно привезти елку из государственного леса!

Рождество – это время, которое люди проводят вместе, и поход за рождественской елкой вместе с семьей или друзьями создаст умиротворенное и хорошее рождественское настроение для всех. С целью поддержания этой прекрасной праздничной традиции RMK уже с 2008 года предлагает возможность привезти рождественскую елку из государственного леса.

В государственных лесах елки можно рубить только в тех местах, где у них нет шансов вырасти – по краям обочин и канав, под линиями электропередачи и в старом лесу. Елки нельзя брать в молодых насаждениях и в природоохранных зонах. Молодой лес легко опознать по тому, что там за деревьями постоянно ведется уход и они в основном одной высоты. Охраняемые территории отмечены на карте государственного леса коричневым цветом, также отмечены их границы. На месте они преимущественно все отмечены специальными табличками.

Ель необходимо оплатить до того, как начнете ее рубить. Елка высотой до метра стоит 3 евро, высотой 1-2 метра – 8 евро и 2-3 метра – 13 евро. Также можно купить и более высокие ели, цены на них приведены ЗДЕСЬ. Подтверждение платежа нужно взять с собой в лес – его могут проверить встреченные в лесу работники RMK и Департамента окружающей среды.